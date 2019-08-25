Тайсон через инстаграм попросил «Шахтер» отпустить его в другой клуб

А что уникального в Роме? В ЛЧ они с Шахтером с примерно похожей результативностью играют, чемпионство для Ромы не пахнет пока Юве ещё даёт жару, шило на мыло... Ну ок итальянский чемпионат интереснее. Но называть это уникальной возможностью..
Капитан и нападающий донецкого «Шахтера» Тайсон в соцсетях попросил перехода в другой клуб.
«Отпустите меня. Благодарю бога за все», – написал бразилец в одном из постов в своем инстаграме.
«Мне предоставляется уникальная возможность. На все воля божья», – подписал Тайсон другое фото.
Ранее сообщалось, что Тайсон может перейти из «Шахтера» в «Рому».
- Контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 2021 года.
- В прошлом сезоне форвард провел за донецкую команду 35 матчей, забил шесть голов и сделал 15 результативных передач.
- Рыночная стоимость бразильца – 12 миллионов евро.