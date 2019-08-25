Тайсон через инстаграм попросил «Шахтер» отпустить его в другой клуб

Капитан и нападающий донецкого «Шахтера» Тайсон в соцсетях попросил перехода в другой клуб.

«Отпустите меня. Благодарю бога за все», – написал бразилец в одном из постов в своем инстаграме.

«Мне предоставляется уникальная возможность. На все воля божья», – подписал Тайсон другое фото.

Ранее сообщалось, что Тайсон может перейти из «Шахтера» в «Рому».

Контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 2021 года.

В прошлом сезоне форвард провел за донецкую команду 35 матчей, забил шесть голов и сделал 15 результативных передач.

Рыночная стоимость бразильца – 12 миллионов евро.

text text text Публикация от text (@taisonfreda7) 25 Авг 2019 в 12:51 PDT