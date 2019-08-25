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    Тайсон через инстаграм попросил «Шахтер» отпустить его в другой клуб

    Капитан и нападающий донецкого «Шахтера» Тайсон в соцсетях попросил перехода в другой клуб.

    «Отпустите меня. Благодарю бога за все», – написал бразилец в одном из постов в своем инстаграме.

    «Мне предоставляется уникальная возможность. На все воля божья», – подписал Тайсон другое фото.

    Ранее сообщалось, что Тайсон может перейти из «Шахтера» в «Рому».

    • Контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 2021 года.
    • В прошлом сезоне форвард провел за донецкую команду 35 матчей, забил шесть голов и сделал 15 результативных передач.
    • Рыночная стоимость бразильца – 12 миллионов евро.

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    Публикация от text (@taisonfreda7)

    text

    Публикация от text (@taisonfreda7)

    Источник: инстаграм Тайсона

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2704

      Gek Dement 2 часа назад

      А что уникального в Роме? В ЛЧ они с Шахтером с примерно похожей результативностью играют, чемпионство для Ромы не пахнет пока Юве ещё даёт жару, шило на мыло... Ну ок итальянский чемпионат интереснее. Но называть это уникальной возможностью..

      0
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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      По всему видно, агент у него никакой.

      1
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      Рейтинг: +3924

      filosof sparty 4 часа назад

      Ох уж эта мода последних лет... Совсем борзеть начинают! Когда контракт (наверняка нехилый) подписывал, отчётливо должен был понимать, что решение о его футбольной судьбе принадлежит клубу! И не стоит здесь упрашивать

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      Рейтинг: +8038

      Cules2013 > filosof sparty 3 часа назад

      в Шахте всегда руководство говорило, что насильно никого не держит, и прошлых лет трансферы это доказывают.

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