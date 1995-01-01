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    Тайсон может перейти из «Шахтера» в «Рому». Ранее римлян возглавил экс-тренер донетчан Фонсека

    Нападающий донецкого «Шахтера» Тайсон может перейти в «Рому».

    Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер римлян Паулу Фонсека, возглавлявший украинский клуб с 2016-го по июнь 2019 года.

    «Рома» рассматривает бразильца в качестве замены Стефану Эль-Шаарави, который, вероятно, перейдет в «Шанхай Шэньхуа».

    • Контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 2021 года.
    • В прошлом сезоне форвард провел за донетчан 35 матчей, забил шесть голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры

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