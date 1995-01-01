Тайсон может перейти из «Шахтера» в «Рому». Ранее римлян возглавил экс-тренер донетчан Фонсека

Нападающий донецкого «Шахтера» Тайсон может перейти в «Рому».

Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер римлян Паулу Фонсека, возглавлявший украинский клуб с 2016-го по июнь 2019 года.

«Рома» рассматривает бразильца в качестве замены Стефану Эль-Шаарави, который, вероятно, перейдет в «Шанхай Шэньхуа».