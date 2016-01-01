Директор «Тамбова»: «Обговариваем с ЦСКА последние детали сделки по Гогуа»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Седрик Гогуа уже в среду может стать игроком ЦСКА.

— Обговариваем последние детали сделки, сегодня уже все может быть завершено.

— То есть ждать объявления о переходе уже сегодня?

— Да, все верно.

— Правда ли, что «Тамбов» не хочет отпускать игрока, но представители ивуарийца настаивают на переходе?

— Нет, конечно. Как представители могут влиять на меня и на клубы?

— Сумма сделки меньше миллиона евро?

— Гораздо меньше, – сказал Худяков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил «Тамбову» 400 тысяч евро за Гогуа.