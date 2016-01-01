Директор «Тамбова»: «Обговариваем с ЦСКА последние детали сделки по Гогуа»

могли бы и миллион запросить ,если уж отказали бы ,то 900 тысяч запросить...А тут деньги показали на 200 тыс. больше ,чем купили и всё!!! рады до попы
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Седрик Гогуа уже в среду может стать игроком ЦСКА.
— Обговариваем последние детали сделки, сегодня уже все может быть завершено.
— То есть ждать объявления о переходе уже сегодня?
— Да, все верно.
— Правда ли, что «Тамбов» не хочет отпускать игрока, но представители ивуарийца настаивают на переходе?
— Нет, конечно. Как представители могут влиять на меня и на клубы?
— Сумма сделки меньше миллиона евро?
— Гораздо меньше, – сказал Худяков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил «Тамбову» 400 тысяч евро за Гогуа.
- Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
- Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.