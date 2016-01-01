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    Директор «Тамбова»: «Обговариваем с ЦСКА последние детали сделки по Гогуа»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Седрик Гогуа уже в среду может стать игроком ЦСКА.

    — Обговариваем последние детали сделки, сегодня уже все может быть завершено.

    — То есть ждать объявления о переходе уже сегодня?

    — Да, все верно.

    — Правда ли, что «Тамбов» не хочет отпускать игрока, но представители ивуарийца настаивают на переходе?

    — Нет, конечно. Как представители могут влиять на меня и на клубы?

    — Сумма сделки меньше миллиона евро?

    — Гораздо меньше, – сказал Худяков.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил «Тамбову» 400 тысяч евро за Гогуа.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +330

      fhnv 58 минут назад

      могли бы и миллион запросить ,если уж отказали бы ,то 900 тысяч запросить...А тут деньги показали на 200 тыс. больше ,чем купили и всё!!! рады до попы

      0
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      Рейтинг: +1379

      Фанат Рубина 2 часа назад

      запросили бы у цска в аренду несколько их игроков чтобы те могли получить практику игры в рпл у вас. например таких как марадишвилли, нисимура, гордюшенко, ндиайе, макаров, тикниязян, кучаев!

      0
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      ...
      Рейтинг: +610

      shikari__ > Фанат Рубина 1 час назад

      у них и так Хосонов уже есть, играть не дают, что уж о других говорить. Макаров травмирован, а Тикнизян похоже самим пригодится, новым нападающим пока не пахнет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1880

      Ubuntu 2 часа назад

      Прочитав имя я сначала подумал, что он грузин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Aleksandeer > Ubuntu 2 часа назад

      Грузин из Кот-д'Ивуара)))

      0
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