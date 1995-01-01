«Чемпионат»: ЦСКА предложил «Тамбову» 400 тысяч за Гогуа

В текущей ситуации любой трансфер для ЦСКА хорош. Данный защитник этих денег точно стоит) Еще бы Игбуна или Комличенко подписали.
Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может перейти в ЦСКА.
По информации «Чемпионата», армейцы сделали предложение по ивуарийцу на сумму в 400 тысяч евро.
Ранее появилась информация, что москвичи ведут активные переговоры по трансферу 25-летнего игрока. Агент Гогуа Дмитрий Селюк это подтвердил.
- Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
- Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.