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    «Чемпионат»: ЦСКА предложил «Тамбову» 400 тысяч за Гогуа

    Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может перейти в ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», армейцы сделали предложение по ивуарийцу на сумму в 400 тысяч евро.

    Ранее появилась информация, что москвичи ведут активные переговоры по трансферу 25-летнего игрока. Агент Гогуа Дмитрий Селюк это подтвердил.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии35
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      Рейтинг: +465

      ФК_Полоцк 46 минут назад

      В текущей ситуации любой трансфер для ЦСКА хорош. Данный защитник этих денег точно стоит) Еще бы Игбуна или Комличенко подписали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      Zubo 2 часа назад

      "Ослабляют прямых конкурентов, хотят купить чемпионат, за что их уважать ?" Где то я это уже слышал...

      0
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      Рейтинг: +9379

      vladimir-7 > Zubo 42 минуты назад

      Тамбов конкурент, кому?

      1
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      Рейтинг: +1239

      Томик 3 часа назад

      Кстати, за 400 тысяч Ананидзе с Мелкадзе одним пакетом никто не хочет забрать? Я был бы рад. Даже если бы одного "ветерана с горящими глазами" забрали. Малыш пусть посидит пока.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +946

      Борат > Томик 2 часа назад

      ананидзу не трогай! он самый старожила спартака!

      1
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      Рейтинг: +1239

      Томик > Борат 2 часа назад

      Натюрлих.

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      Рейтинг: +1379

      Фанат Рубина > Томик 2 часа назад

      Жано нам дайте в бесплатную аренду на сезон, а потом мы бы может его выкупилили.
      у нас много его со братьев..

      0
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      Рейтинг: +610

      shikari__ > Томик 1 час назад

      если бы ваши за такие деньги отдавали их, думаю Слуцкий взял бы

      0
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      Рейтинг: +1239

      Томик > shikari__ 1 час назад

      Да не хочет никуда это недоразумение уходить. У него всё хорошо - зряплата, Москва, играть не надо. А там будет НАДО. Сейчас его за любые бы отдали, там на одной зарплате 2 млн. в год экономии, а играет на 50 т.р.

      1
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      Рейтинг: +1239

      Томик > Фанат Рубина 1 час назад

      Что такое "бесплатная аренда", по вашему? Если и зарплату Спартак платить будет, то я бы его заставил вокруг "Открытия " подметать лучше. А если бы кто либо хотел платить ему его нынешний заработок, то Спартак давно бы отдал в аренду. Возможно даже если и не весь).

      0
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      Рейтинг: +610

      shikari__ > Томик 1 час назад

      про 2 млн. зарплаты забыл, тогда да, до конца контракта досидит

      0
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      Рейтинг: +1379

      Фанат Рубина > Томик 1 час назад

      ну рубин его с мельгарехо хотел взять спартак отказал, потому что мы хотели чтобы спаратк отдал нам их а сам платил бы зп им.
      это и называется бесплатная аренда!

      0
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      Рейтинг: +1239

      Томик > Фанат Рубина 18 минут назад

      В такую "бесплатную аренду" можно молодых ребят отдавать, когда время игровое им не получается дать в полной мере для их становления. А в вашем случае - это просто наглость. Использовать чужих игроков, ничего не оплачивая... А какой Спартаку смысл? Давайте уже и лечить и кормить их Спартак будет. Шикарное предложение, конечно.) Благодетели просто. "бесплатная аренда", это когда арендуют бесплатно, но зарплату платят(иногда частично). А это "халява" называется, зачем "арендами" прикрывать это?

      0
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      Рейтинг: +5820

      piligrim1986 3 часа назад

      ну кстати может неплохо раскрыться

      1
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      Рейтинг: +33038

      MaxRnD 3 часа назад

      Гогуа - чистокровный Абхазец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      ALEX ML 3 часа назад

      Видимо Григорян посоветовал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1274

      Derzkiy1 4 часа назад

      ЦСКА чуть ли не главный гранд в стране за последние лет 15 покупает игроков уровня команды середины таблицы или ниже ... когда видишь кого покупает тот же Динамо в недоумение каком то .... Гинер спонсоров неужели найти не может

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2547

      Рубинище 4 часа назад

      А Тамбову кем играть то? У ЦСКА понятное дело-аврал. и скорее всего купят Гогуа,

      0
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      ...
      Рейтинг: +1239

      Томик > Рубинище 3 часа назад

      Правильно кто-то сказал: "Удобно прикидываться бедными!" Даёшь 400 тысяч и вроде бы в лицо не плюешь, денег то нет. Ещё и как благодетель выступаешь - в ЦСКА же игрок переходит. Нельзя за эти деньги продавать игрока основы! Тогда уже за 50 т.р. в Зенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2547

      Рубинище > Томик 2 часа назад

      Согласен. Тамбову надо просить больше однозначно. Ослаблять себя ради ЦСКА?

      -1
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      Рейтинг: +610

      shikari__ > Рубинище 1 час назад

      рано Чернова отдали, сейчас могли бы просто устроить обмен

      0
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      Рейтинг: +168

      СвинкаСправедливости 4 часа назад

      Подотритесь ими сами. На месте Тамбова просил бы два ляма чисто из принципа. Нечего себе в убыток продавать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +654

      GSmall > СвинкаСправедливости 4 часа назад

      Какой убыток?Они почти всех бесплатно подписали

      2
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      Рейтинг: +168

      СвинкаСправедливости > GSmall 4 часа назад

      Они теряют игрока и не получают возможности купить аналогичного.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      GSmall > СвинкаСправедливости 3 часа назад

      Ты видел с каким агентом они работают?Селюк всю Африку перевезет в Тамбов если надо будет)

      1
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      ...
      Рейтинг: +168

      СвинкаСправедливости > GSmall 3 часа назад

      Я только из-за этого хочу видеть в РПЛ лимит. Не потому что Африка, а потому что всякий шлак будут пачками возить. Ну, будем честны, даже таких, как Гогуа много не будет.

      1
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      Рейтинг: +610

      shikari__ > GSmall 1 час назад

      он и так ее туда уже перевез

      0
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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Пока не увидел фото, думал, что он грузин.

      0
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      Рейтинг: +7452

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Видимо ты не смотрел матч Тамбов-Спартак!

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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY > Serjoga 2 часа назад

      Точно, не смотрел. На самом деле сильный игрок?

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      Рейтинг: +610

      shikari__ > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      кот в мешке, на старте выдал добротный уровень, что будет потом, вопрос

      2
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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY > shikari__ 1 час назад

      понятно, спб

      0
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      Рейтинг: +7452

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Во-первых черный, чернее не бывает, так что за грузина ты бы его не принял. Но у него матч на матч не приходится. Может хорошую игру выдать, а может и накосячить. Стабильности нет.

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