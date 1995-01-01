«Чемпионат»: ЦСКА предложил «Тамбову» 400 тысяч за Гогуа

Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может перейти в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», армейцы сделали предложение по ивуарийцу на сумму в 400 тысяч евро.

Ранее появилась информация, что москвичи ведут активные переговоры по трансферу 25-летнего игрока. Агент Гогуа Дмитрий Селюк это подтвердил.