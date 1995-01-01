ЦСКА ведет активные переговоры по защитнику «Тамбова» Гогуа

Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, армейцы ведут активные переговоры по трансферу ивуарийского футболиста.

Гогуа и его представители уже уведомили «Тамбов» о том, что игрок намерен покинуть клуб.

Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.

В пяти матчах РПЛ он забил два гола.

Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

Самый крутой защитник старта РПЛ – из «Тамбова». Выпивал, почти не играл 3 года, а сейчас уже забил 2 гола