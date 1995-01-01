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    ЦСКА ведет активные переговоры по защитнику «Тамбова» Гогуа

    Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может продолжить карьеру в ЦСКА.

    Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, армейцы ведут активные переговоры по трансферу ивуарийского футболиста.

    Гогуа и его представители уже уведомили «Тамбов» о том, что игрок намерен покинуть клуб.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

    Самый крутой защитник старта РПЛ – из «Тамбова». Выпивал, почти не играл 3 года, а сейчас уже забил 2 гола

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2169

      Dgad 4 часа назад

      Нормальный защитник, неуступчивый.

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      Рейтинг: +109

      Patriot58 4 часа назад

      начинают "убивать" Тамбов

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      Рейтинг: +1239

      Томик 4 часа назад

      Интересный "грузин", кстати.

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      Рейтинг: +1379

      Фанат Рубина 5 часов назад

      только вот бомбардир будьте внимательно не копируйте точь в точь!
      Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может продолжить карьеру в «Тамбове».

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      Рейтинг: +1379

      Фанат Рубина 5 часов назад

      хороший защитник, открытие сезона этого, так что было бы интересного увидеть его в цска!

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