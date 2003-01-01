Дембеле убрал из инстаграма информацию о своей принадлежности к «Барселоне»

Пожалуйста, можно все останется как есть. Нах нам предатель. Дембель, хоть и пустоголовый, но все же лучше проститутки. И не дай бог с ним уйдёт новый дани алвеш. У барсы щас все есть, кроме нормального руководства и тренеров......
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть каталонский клуб.
Француз удалил из своего инстаграма информацию о том, что является игроком «Барселоны», оставив лишь игровой номер – 7.
Ранее сообщалось, что 22-летнего Дембеле могут включить в сделку по трансферу в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара.
Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.
С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.