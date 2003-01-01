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    Дембеле убрал из инстаграма информацию о своей принадлежности к «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть каталонский клуб.

    Француз удалил из своего инстаграма информацию о том, что является игроком «Барселоны», оставив лишь игровой номер – 7.

    Ранее сообщалось, что 22-летнего Дембеле могут включить в сделку по трансферу в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.

    С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

    Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: инстаграм Усмана Дембеле

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1655

      SarJr 2 часа назад

      Пожалуйста, можно все останется как есть. Нах нам предатель. Дембель, хоть и пустоголовый, но все же лучше проститутки. И не дай бог с ним уйдёт новый дани алвеш. У барсы щас все есть, кроме нормального руководства и тренеров......

      1
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      Рейтинг: +6339

      ivanthebest > SarJr 2 часа назад

      Самая большая проблема у Вас - это Месси как ни странно. Когда игрок ставит себя выше всех остальных и топает ножкой при каждом удобном случае, здесь футбол заканчивается. Не удивлюсь, если даже после прихода петушка, Вы так и не попадёте даже в финал ЛЧ в ближайшие несколько лет, пока лёня не завершит карьеру.

      0
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      Рейтинг: +8038

      Cules2013 3 часа назад

      у него в голове кетчуп, чего удивляться, это ещё ничего не значит

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