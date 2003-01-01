Дембеле убрал из инстаграма информацию о своей принадлежности к «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть каталонский клуб.

Француз удалил из своего инстаграма информацию о том, что является игроком «Барселоны», оставив лишь игровой номер – 7.

Ранее сообщалось, что 22-летнего Дембеле могут включить в сделку по трансферу в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара.

Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.

С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.