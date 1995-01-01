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    Sport.es: Неймар может перейти в «Барселону» в обмен на Коутиньо и Дембеле

    «Барселона» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара.

    Парижане хотят получить за 27-летнего игрока 222 миллиона евро. Ранее каталонцы предложили включить в сделку полузащитников Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо.

    По информации Sport.es, «ПСЖ» оценил этих футболистов в 122 миллиона, поэтому «Барселоне» пришлось бы доплатить еще 100 миллионов. Каталонцы не могут себе этого позволить.

    В свою очередь, парижане рассматривают возможность с обменом бразильца на Коутиньо и Усмана Дембеле. На сегодняшний день «Барселона» такой вариант не рассматривает.

    Клубы продолжают поиск вариантов, устраивающие обе стороны. Многое должно решиться в ближайшие несколько часов. При этом в «Барселоне» сообщили, что закроют сделку в течение двух суток, если Неймар публично заявит о своем желании вернуться.

    На форварда также претендует «Реал», который, как сообщалось ранее, взял кредит на его покупку.

    Источник: Sport.es

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