Sport.es: Неймар может перейти в «Барселону» в обмен на Коутиньо и Дембеле

«Барселона» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара.

Парижане хотят получить за 27-летнего игрока 222 миллиона евро. Ранее каталонцы предложили включить в сделку полузащитников Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо.

По информации Sport.es, «ПСЖ» оценил этих футболистов в 122 миллиона, поэтому «Барселоне» пришлось бы доплатить еще 100 миллионов. Каталонцы не могут себе этого позволить.

В свою очередь, парижане рассматривают возможность с обменом бразильца на Коутиньо и Усмана Дембеле. На сегодняшний день «Барселона» такой вариант не рассматривает.

Клубы продолжают поиск вариантов, устраивающие обе стороны. Многое должно решиться в ближайшие несколько часов. При этом в «Барселоне» сообщили, что закроют сделку в течение двух суток, если Неймар публично заявит о своем желании вернуться.

На форварда также претендует «Реал», который, как сообщалось ранее, взял кредит на его покупку.