Sport.es: «Реал» взял кредит на трансфер Неймара

«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Sport.es.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес взял кредит на трансфер бразильца. Сумма займа не указывается.

Руководитель «Реала» пошел на такой шаг, поскольку не удалось заработать этим летом на продажах имеющихся игроков.

Теперь Перес планирует сделать официальное предложение о приобретении Неймара. Агент футболиста Пини Захави уже проинформировал мадридцев о готовности своего клиента перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» намерен предложить за форварда 100-120 миллионов евро, а также одного или двух игроков.