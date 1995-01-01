Головин: «Хочу остаться в «Монако» еще как минимум на сезон. Только привык»

А чего, уже выгоняют?
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о карьере в текущем клубе и дальнейших планах.
– Хочу остаться здесь, в «Монако», еще как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды.
— Что изменилось за последний год в вас как в футболисте и человеке?
— Я точно привык ко всему новому, что за это время для себя обрел. Для этого потребовался сезон. Целый сезон, чтобы понять, что, как и где. Везде полетать, поездить.
Очень важно было пройти с командой предсезонку. За это время ты становишься ее частью, живешь с нею на протяжении долгого времени. Поэтому сейчас чувствую себя в «Монако» как дома.
— Какие цели ставите перед собой в нынешнем сезоне?
— У меня нет целей отдать сколько-то передач или забить голов. Не веду таких подсчетов и не выхожу на игру, думая, что мне нужно обязательно набрать какие-то очки по системе «гол плюс пас». Это не мое.
Я просто обязан помогать команде, чтобы она выигрывала. И участвовать в каких-то голах — не важно, запишут мне голевую передачу или нет. Подбирать... В общем, делать все, чтобы команда выигрывала.
- Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В 35-ти матчах дебютного сезона забил четыре гола и отдал четыре ассиста. В новом сезоне принял участие в двух играх и не отметился результативными действиями.