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    Головин: «Хочу остаться в «Монако» еще как минимум на сезон. Только привык»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о карьере в текущем клубе и дальнейших планах.

    – Хочу остаться здесь, в «Монако», еще как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды.

    — Что изменилось за последний год в вас как в футболисте и человеке?

    — Я точно привык ко всему новому, что за это время для себя обрел. Для этого потребовался сезон. Целый сезон, чтобы понять, что, как и где. Везде полетать, поездить.

    Очень важно было пройти с командой предсезонку. За это время ты становишься ее частью, живешь с нею на протяжении долгого времени. Поэтому сейчас чувствую себя в «Монако» как дома.

    — Какие цели ставите перед собой в нынешнем сезоне?

    — У меня нет целей отдать сколько-то передач или забить голов. Не веду таких подсчетов и не выхожу на игру, думая, что мне нужно обязательно набрать какие-то очки по системе «гол плюс пас». Это не мое.

    Я просто обязан помогать команде, чтобы она выигрывала. И участвовать в каких-то голах — не важно, запишут мне голевую передачу или нет. Подбирать... В общем, делать все, чтобы команда выигрывала.

    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • В 35-ти матчах дебютного сезона забил четыре гола и отдал четыре ассиста. В новом сезоне принял участие в двух играх и не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2705

      paracetamol 2 минуты назад

      А чего, уже выгоняют?

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      Рейтинг: +1232

      Томик 19 минут назад

      Расстроил огромную очередь из топ-команд. Целый год ещё ждать. Хотя бы Чалова можно было бы купить, но слишком дорог - деньги надо копить. Засада кругом. Как дальше жить? Ведь про это же статья? Полетал везде,поездил - почти привык. Ещё чуть - чуть полетаю и разрешу очереди озвучивать свои неприлично огромные предложения.

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      Рейтинг: +144

      ADmira1 21 минуту назад

      Год привыкал проигрывать.

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