Головин: «Хочу остаться в «Монако» еще как минимум на сезон. Только привык»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о карьере в текущем клубе и дальнейших планах.

– Хочу остаться здесь, в «Монако», еще как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды.

— Что изменилось за последний год в вас как в футболисте и человеке?

— Я точно привык ко всему новому, что за это время для себя обрел. Для этого потребовался сезон. Целый сезон, чтобы понять, что, как и где. Везде полетать, поездить.

Очень важно было пройти с командой предсезонку. За это время ты становишься ее частью, живешь с нею на протяжении долгого времени. Поэтому сейчас чувствую себя в «Монако» как дома.

— Какие цели ставите перед собой в нынешнем сезоне?

— У меня нет целей отдать сколько-то передач или забить голов. Не веду таких подсчетов и не выхожу на игру, думая, что мне нужно обязательно набрать какие-то очки по системе «гол плюс пас». Это не мое.

Я просто обязан помогать команде, чтобы она выигрывала. И участвовать в каких-то голах — не важно, запишут мне голевую передачу или нет. Подбирать... В общем, делать все, чтобы команда выигрывала.