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    Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы

    Завершились все матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Таким образом, определились пары плей-офф отборочной стадии.

    «Судува» (Литва) – «Ференцварош» (Венгрия)

    «Копенгаген» (Дания) – «Рига» (Латвия)

    «Селтик» (Шотландия) – АИК (Швеция)

    «Арарат-Армения» (Армения) – «Дюделанж» (Люксембург)

    «Лудогорец» (Болгария) – «Марибор» (Словения)

    «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)

    «Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция)

    «Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Белоруссия)

    «Торино» (Италия) – «Вулверхэмптон» (Англия)

    АЕК (Греция) – «Трабзонспор» (Турция)

    «Легия» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия)

    «Фейеноорд» (Голландия) – «Хапоэль Беер-Шева» (Израиль)

    «Стяуа» (Румыния) – «Витория Гимараеш» (Португалия)

    «Гент» (Бельгия) – «Риека» (Хорватия)

    ПСВ (Голландия) – «Аполлон» (Кипр)

    «Эспаньол» (Испания) – «Заря» (Украина)

    «Партизан» (Сербия) – «Мольде» (Норвегия)

    «Брага» (Португалия) – «Спартак» (Россия)

    «Мальме» (Швеция) – «Бней Иегуда» (Израиль)

    «Страсбур» (Франция) – «Айнтрахт» (Германия)

    «АЗ Алкмаар» (Голландия) – «Антверпен» (Бельгия)

    • Матчи раунда плей-офф запланированы на 22 и 29 августа.
    • Победители всех пар получат путевки в групповой этап Лиги Европы.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      MrRonRSM 13 минут назад

      Интересно все пары разные играют, но тока Франция с Германией и Англия с Италией кто придумал такой жребий??!

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