Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»

11 августа «Ахмат» проведет матч пятого тура РПЛ против «Спартака». Чеченские футболисты провели акцию по привлечению болельщиков на стадион. Видео доступно ниже.

Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям. В мероприятии принял участие бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Чеченцы идут в таблице девятыми, москвичи – 11-ми.

Глушаков в июне разорвал контракт со «Спартаком».

Полузащитник, будучи капитаном москвичей, становился чемпионом России.