Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»

Его за этим взяли в Ахмат? Билеты раздавать..Беги оттуда,скоро лезгинку будешь танцевать
11 августа «Ахмат» проведет матч пятого тура РПЛ против «Спартака». Чеченские футболисты провели акцию по привлечению болельщиков на стадион. Видео доступно ниже.
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям. В мероприятии принял участие бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
- Чеченцы идут в таблице девятыми, москвичи – 11-ми.
- Глушаков в июне разорвал контракт со «Спартаком».
- Полузащитник, будучи капитаном москвичей, становился чемпионом России.