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    Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»

    11 августа «Ахмат» проведет матч пятого тура РПЛ против «Спартака». Чеченские футболисты провели акцию по привлечению болельщиков на стадион. Видео доступно ниже.

    Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям. В мероприятии принял участие бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

    • Чеченцы идут в таблице девятыми, москвичи – 11-ми.
    • Глушаков в июне разорвал контракт со «Спартаком».
    • Полузащитник, будучи капитаном москвичей, становился чемпионом России.

    text

    Публикация от text (@lord_095)

    Источник: Инстаграм Магомеда Даудова

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    09.08.2019 23:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1437

      алдан2014 39 минут назад

      Его за этим взяли в Ахмат? Билеты раздавать..Беги оттуда,скоро лезгинку будешь танцевать

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      ...
      Рейтинг: +4539

      Persona_non_Grata > алдан2014 23 минуты назад

      Ты отстал от жизни уже танцует )))

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