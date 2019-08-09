Луис Адриано: «Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву»

И болельщики не забудут тебя!Здоровья и голов Луису!
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано обратился со словами благодарности к московскому клубу и его болельщикам.
В конце июля бразилец стал игроком «Палмейраса».
«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года.
Мы вместе выиграли Суперкубок и чемпионат России. Эти эмоции останутся в моем сердце навсегда.
Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву», – написал Адриано в инстаграме.
- 32-летний футболист перешел в «Спартак» из «Милана» в начале 2017 года.
- В составе москвичей он провел 79 матчей, забил 25 голов, сделал 15 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.