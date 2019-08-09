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    Луис Адриано: «Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву»

    Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано обратился со словами благодарности к московскому клубу и его болельщикам.

    В конце июля бразилец стал игроком «Палмейраса».

    «Хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года.

    Мы вместе выиграли Суперкубок и чемпионат России. Эти эмоции останутся в моем сердце навсегда.

    Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву», – написал Адриано в инстаграме.

    • 32-летний футболист перешел в «Спартак» из «Милана» в начале 2017 года.
    • В составе москвичей он провел 79 матчей, забил 25 голов, сделал 15 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

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    Публикация от text (@luizadrianinho)

    Источник: Инстаграм Луиса Адриано

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15564

      DVOK68 3 минуты назад

      И болельщики не забудут тебя!Здоровья и голов Луису!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +705

      rash1959 11 минут назад

      И тебе, Луис не болеть, играй и приноси радость болельщикам.

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