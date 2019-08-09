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  • Луис Адриано: «Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву»

Луис Адриано: «Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву»

9 августа 2019, 18:29
7

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано обратился со словами благодарности к московскому клубу и его болельщикам.

В конце июля бразилец стал игроком «Палмейраса».

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года.

Мы вместе выиграли Суперкубок и чемпионат России. Эти эмоции останутся в моем сердце навсегда.

Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву», – написал Адриано в инстаграме.

  • 32-летний футболист перешел в «Спартак» из «Милана» в начале 2017 года.
  • В составе москвичей он провел 79 матчей, забил 25 голов, сделал 15 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

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Публикация от text (@luizadrianinho)

Источник: Инстаграм Луиса Адриано
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак
Комментарии (7)
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rash1959
1565368232
И тебе, Луис не болеть, играй и приноси радость болельщикам.
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Добрый Бобер
1565370014
Вот все бы так...
Ответить
koli4ka
1565370168
а дедушку мирчю лу не вппомнил...
Ответить
Я - легенда
1565372504
Играть надо было нормально в последнее время. Тогда бы, глядишь, встретил старость в гостеприимной тёплой Москве )))
Ответить
JTherry
1565374602
мы тебя тоже будем помнить, удачи в Бразилии!
Ответить
Argon
1565381233
Все бы уходили с теплыми словами. Уважуха
Ответить
JI e x a
1565382559
он то же самое про Шахтёр говорил
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