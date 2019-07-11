РФС может не получить разрешение на использование VAR в играх первого тура РПЛ

РФС еще не заключил контракт с техническим подрядчиком на установку VAR для матчей РПЛ; Об этом рассказал «Рейтингу букмекеров» источник в РПЛ.

«На данный момент даже неизвестны игры, на которых система может быть использована. Несмотря на новость «Ростелекома» о доставке мобильных комплексов VAR в Москву, договор еще не подписан.

Из-за этого задерживается отправление заявки в ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций), поскольку в ней нужно указывать конкретные матчи, в которых будет использоваться система. Первый тур стартует уже завтра, поэтому ИФАБ может не успеть прислать разрешение», – сказа источник.