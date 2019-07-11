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    РФС может не получить разрешение на использование VAR в играх первого тура РПЛ

    РФС еще не заключил контракт с техническим подрядчиком на установку VAR для матчей РПЛ; Об этом рассказал «Рейтингу букмекеров» источник в РПЛ.

    «На данный момент даже неизвестны игры, на которых система может быть использована. Несмотря на новость «Ростелекома» о доставке мобильных комплексов VAR в Москву, договор еще не подписан.

    Из-за этого задерживается отправление заявки в ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций), поскольку в ней нужно указывать конкретные матчи, в которых будет использоваться система. Первый тур стартует уже завтра, поэтому ИФАБ может не успеть прислать разрешение», – сказа источник.

    • Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что лига планирует запустить VAR с первого тура Премьер-лиги.
    • Сезон стартует в пятницу, 12 июля, матчем между «Арсеналом» и «Динамо». Последняя игра первого тура пройдет 15 июля.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    11.07.2019 23:23
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