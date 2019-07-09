Прядкин: «Поставлена задача запустить VAR с первого тура РПЛ, но использоваться она будет не на всех матчах»

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что использование видеоассистента арбитра (VAR) в Премьер-лиге начнется с первого тура нового сезона. Он отметил, что пока система будет применяться не на всех матчах.

«VAR? Решение по VAR принято. Задача поставлена запустить с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы по внедрению этой системы. Постараемся запустить ее с первого тура. Но она будет не на всех матчах использована. Почему? Необходимо наличие центра. Пока она будет использована децентрализовано.

Сегодня или завтра решим, кто будет официальным подрядчиком. Обе компании готовы начать с первого тура», – сказал Прядкин.