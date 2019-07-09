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    Прядкин: «Поставлена задача запустить VAR с первого тура РПЛ, но использоваться она будет не на всех матчах»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что использование видеоассистента арбитра (VAR) в Премьер-лиге начнется с первого тура нового сезона. Он отметил, что пока система будет применяться не на всех матчах.

    «VAR? Решение по VAR принято. Задача поставлена запустить с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы по внедрению этой системы. Постараемся запустить ее с первого тура. Но она будет не на всех матчах использована. Почему? Необходимо наличие центра. Пока она будет использована децентрализовано.

    Сегодня или завтра решим, кто будет официальным подрядчиком. Обе компании готовы начать с первого тура», – сказал Прядкин.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19900

      gol_kak_sokol 4 минуты назад

      Уткин писал о подрядчиках - интересно кого выбрали: телевизионщиков или современную электронику.

      0
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      Рейтинг: +10902

      bset > gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Если до конца верить Уткину, то телевизионщики не успели бы до первого тура. Хочется верить в лучшее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Novik38 37 минут назад

      Договарняки на VAR не подписываются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1384

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      А на матчах где VAR не будет использоваться, мы поставим дозорного и за ворота посадим бабушку смотрителя из музея))

      0
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      Рейтинг: +13310

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С участием каких команд не будет использоваться?... Ну понятно.

      2
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      Рейтинг: +1384

      Бабушка Зильзиля > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И подрядчиком VAR надо гибдд привлечь, за одно и попремся.

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