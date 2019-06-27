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    Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу»

    Бизнесмен Алишер Усманов решил финансово помочь тульскому «Арсеналу», сообщает телеграм-канал Baza.

    По информации источника, Усманов пожертвовал клубу 600 миллионов рублей (около 8,4 миллиона евро).

    Бизнесмен выделил данную сумму по просьбе руководства «Арсенала».

    Представитель Усманова в комментарии «Спорт-Экспресс» подтвердил данную информацию.

    Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин хочет привлечь в клуб 500 миллионов рублей от госкорпорации «Ростех».

    • «Арсенал» в минувшем сезоне финишировал на шестом месте в РПЛ.
    • Команда получила право принять участие в квалификации Лиги Европы.

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    27.06.2019 22:20
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 июня 2019, 09:57

      Он всем клубам с названием арсенал будет помогать?))) Лондонский выкупить не удаётся, так пошёл по мелочам..

      0
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      Рейтинг: +113

      Шефф28 28 июня 2019, 09:41

      Что б ты бонкротом стал. Нашёл кому жертвовать. Хоть мне арсенал и симпатичен,но все же это футболисты

      0
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      Рейтинг: +134

      Александр Алмазов 28 июня 2019, 09:33

      Ах какой хороший человек! Просто так взял и пожертвовал 600 млн.рублей, тульский "Арсенал", будет наверное молиться за него. Пропагандисты вроде Киселева и Соловьева, будут ему задницу неделю вылизывать и преподнесут это как божий дар, божественного человека. А тот факт, что этот узбек, скупил по низким ценам, всю металлургическую отрасль бывшего СССР, украл и вывел миллиарды долларов из РФ, разумеется промолчат.

      2
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      Рейтинг: +1969

      Niko 28 июня 2019, 09:07

      Вот так и живём.
      Молодец конечно, но все это дико искусственно. Увеличим лигу на 2 команды может все таки? Олигархов у нас много, бедным все равно не достанется, зато хоть футбол посмотрим.
      А вообще конечно лучше жителям Тульской области выдал бы самым бедным. Многим и 1000₽ за праздник

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 июня 2019, 08:36

      Молодец. Клуб в ЛЕ, надо поддержать. Сейчас, глядишь, и Лука с чуркой останутся.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > prezent2017 3 июля 2019, 15:44

      И преемнику Путина подлизнул. На всякий случай!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 июня 2019, 08:27

      Пипец.. Ладно, Усманов.., но государственные бабки от ростеха... И было бы на что..
      На хер сократить рпл, оставить только тех, кто без гос финансирования может жить..

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > mihail200606 28 июня 2019, 09:29

      Ну да, Усманов же сам разбогател, как и Абрамович. Это ж не государственные деньги.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Добрый Бобер 28 июня 2019, 09:55

      Ну по сути, ты прав конечно, разворовали они государство изначально. Но Щас то по факту у них хоть бизнес какой то есть... А деньги из ростеха это деньги из бюджета прямо сейчас..

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      Рейтинг: +162

      Novik38 28 июня 2019, 06:18

      Лучше бы в детдом эти деньги отдал

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 28 июня 2019, 05:58

      Усманов вооружается...на всякий случай.

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 28 июня 2019, 01:11

      ...Усманов пожертвовал 600 миллионов тульскому «Арсеналу»...
      сперва, чуть не сорвало крышу - во, думаю пофартило канонирам, спешу узнать, в баксах, фунтах, али в евро?, оказалось, что в баксах - меньше 10 лимонов, на один зубок манагеров те., выходит Алишер Арсеналы не попутал, так, скинул мелочь с кармана в кепку нищего, по мольбе "трудящегося" губернатора, как-то так...))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 июня 2019, 23:58

      Если бы не знал, как он доит народ, то пожадед бы мужика, которого доят все подрят...

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