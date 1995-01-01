Главные новости дня. 9 игроков «Зенита» могут перейти в «Сочи», «Барселона» купила вратаря «Валенсии»

В твиттере показали новую форму «Спартака».

Полузащитник «Спартака» Тимофеев снова арендован «Крыльями Советов».

Каррера прокомментировал решение руководства «Спартака» о своем увольнении.

Новичками «Сочи» могут стать девять игроков «Зенита».

«Краснодар» выиграл у ЦСКА в товарищеском матче.

Самедов имеет предложение от «Уфы», но может завершить карьеру.

УЕФА не собирается разводить клубы из России и Грузии при жеребьевке.

Руни забил гол в МЛС со своей половины поля.

«Барселона» заплатила 26 миллионов за вратаря «Валенсии».

Вице-президент «Барселоны» прокомментировал ситуацию вокруг возвращения Неймара.

Румынию на Евро U-21 запомнят все. Она много забивала, хитрила и обидно вылетела за шаг до финала