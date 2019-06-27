Вице-президент «Барселоны»: «Неймар хочет вернуться, но этот вопрос не был вынесен на рассмотрение»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер заявил, что клуб знает о желании нападающего «ПСЖ» Неймара вернуться в столицу Каталонии. При этом он подчеркнул, что «Барселона» в настоящее время не обсуждает данный трансфер.

Ранее сообщалось, что бразилец согласовал с каталонцами пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год.

«Неймар хочет вернуться и сказал об этом, но данный вопрос не был вынесен на рассмотрение. «Барселона» на должна быть обеспокоена подписанием Неймара. На самом деле это операция, которой мы не занимались и не знаем, будет ли она осуществлена.

Уход Неймара из «Барселоны»? Есть вещи, которые я до сих пор не понимаю. Нам было передано желание игрока вернуться, но клубу пришлось бы многое изучить и изменить сценарии, чтобы рассматривать какую-либо возможность. Он отличный игрок, и я уже оценил его успехи в свое время. Теперь мы не можем давать оценки», – сказал Кардонер.

Нападающий выступал за «Барселону» с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В составе каталонцев Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – Лигу чемпионов.

Sport.es: Неймар и «Барселона» согласовали контракт. Футболист будет зарабатывать 24 миллиона