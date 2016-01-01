Sport.es: Неймар и «Барселона» согласовали контракт. Футболист будет зарабатывать 24 миллиона

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет побыстрее вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, бразилец согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.

Стороны заключат пятилетнее соглашение с зарплатой 24 миллиона евро. Его оклад в Париже составляет 36,8 миллиона.

Неймар принял первое предложение «Барсы» без обсуждений. Он хочет максимально помочь клубу осуществить трансфер.

Также футболист отказался от бонуса в размере 26 миллионов евро, который был предметом судебного разбирательства с каталонцами.