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    Sport.es: Неймар и «Барселона» согласовали контракт. Футболист будет зарабатывать 24 миллиона

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет побыстрее вернуться в «Барселону».

    Как сообщает Sport.es, бразилец согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.

    Стороны заключат пятилетнее соглашение с зарплатой 24 миллиона евро. Его оклад в Париже составляет 36,8 миллиона.

    Неймар принял первое предложение «Барсы» без обсуждений. Он хочет максимально помочь клубу осуществить трансфер.

    Также футболист отказался от бонуса в размере 26 миллионов евро, который был предметом судебного разбирательства с каталонцами.

    • Летом 2017 года Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • Испанцы рассчитывают вернуть форварда за 100 миллионов плюс права на полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +843

      mig28 21 минуту назад

      похоже Неймар всё-таки перейдёт в Барселону)

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