Sport.es: Неймар и «Барселона» согласовали контракт. Футболист будет зарабатывать 24 миллиона

похоже Неймар всё-таки перейдёт в Барселону)
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет побыстрее вернуться в «Барселону».
Как сообщает Sport.es, бразилец согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.
Стороны заключат пятилетнее соглашение с зарплатой 24 миллиона евро. Его оклад в Париже составляет 36,8 миллиона.
Неймар принял первое предложение «Барсы» без обсуждений. Он хочет максимально помочь клубу осуществить трансфер.
Также футболист отказался от бонуса в размере 26 миллионов евро, который был предметом судебного разбирательства с каталонцами.
- Летом 2017 года Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- Испанцы рассчитывают вернуть форварда за 100 миллионов плюс права на полузащитника Филиппе Коутиньо.