«Чемпионат»: у Самедова есть предложение от «Уфы», но он склоняется к завершению карьеры

По информации «Чемпионата», экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов, скорее всего, завершит карьеру этим летом.

Как утверждает источник, 34-летний футболист имеет предложение от «Уфы», но склоняется к тому, чтобы закончить выступления на профессиональном уровне.

Вторую часть прошлого сезона Самедов провел в «Крыльях Советов». После окончания чемпионата стороны приняли решение не продлевать соглашение.