«Чемпионат»: у Самедова есть предложение от «Уфы», но он склоняется к завершению карьеры

Омосквичился...Мог бы ещё сезона два за "Уфу" сгонять. Просто устал.
По информации «Чемпионата», экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов, скорее всего, завершит карьеру этим летом.
Как утверждает источник, 34-летний футболист имеет предложение от «Уфы», но склоняется к тому, чтобы закончить выступления на профессиональном уровне.
Вторую часть прошлого сезона Самедов провел в «Крыльях Советов». После окончания чемпионата стороны приняли решение не продлевать соглашение.
- Самедов перешeл в «Крылья Советов» в январе 2019 года из «Спартака» в качестве свободного агента.
- В сезоне-2018/19 россиянин сыграл за самарцев девять матчей.
- Ранее хавбек также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо».
- Самедов – чемпион России, четырехкратный победитель Кубка России, обладатель Суперкубка страны.