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    «Чемпионат»: у Самедова есть предложение от «Уфы», но он склоняется к завершению карьеры

    По информации «Чемпионата», экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов, скорее всего, завершит карьеру этим летом.

    Как утверждает источник, 34-летний футболист имеет предложение от «Уфы», но склоняется к тому, чтобы закончить выступления на профессиональном уровне.

    Вторую часть прошлого сезона Самедов провел в «Крыльях Советов». После окончания чемпионата стороны приняли решение не продлевать соглашение.

    • Самедов перешeл в «Крылья Советов» в январе 2019 года из «Спартака» в качестве свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 россиянин сыграл за самарцев девять матчей.
    • Ранее хавбек также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо».
    • Самедов – чемпион России, четырехкратный победитель Кубка России, обладатель Суперкубка страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +262

      Cнег 1 час назад

      Омосквичился...Мог бы ещё сезона два за "Уфу" сгонять. Просто устал.

      1
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      Рейтинг: +1676

      SIRIUS 2002 > Cнег 6 минут назад

      Да тоже думаю, что пару сезонов вытянул бы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2561

      за 1 час назад

      странно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      kepим 1 час назад

      Как раз скоро арбузы поспеют, будет арбузами торговать

      1
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