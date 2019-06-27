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    Каррера: «Решение руководства «Спартака» уволить меня не было верным»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его увольнение было неверным шагом со стороны руководства московского клуба.

    «Спартак» отправил итальянца в отставку 22 октября 2018 года. 12 ноября команду возглавил Олег Кононов, с которым красно-белые в итоге заняли пятое место в РПЛ.

    – Чувствовали ли вы, что «Спартак» вас предал, или вы считаете, что решение руководства освободить вас от должности тренера было правильным?

    – Я не чувствую себя обманутым. К сожалению, это футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но, если вы не достигнете результата в следующем году, руководство может вас уволить.

    Тем не менее я считаю, что решение менеджмента «Спартака» не было верным, потому что у команды имелось достаточно времени, чтобы изменить курс и улучшить игру и позицию в турнирной таблице.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года.
    • Под руководством специалиста московский клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны

    Источник: ITASportPress

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    27.06.2019 17:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 28 июня 2019, 01:20

      Если уж копируете текст, то заголовок пишите по-русски.
      Решение может быть верным или не верным. Так же решение может быть или не быть.
      Решение не было верным - это на каком языке? Неужели решения не было? Тогда откуда взялось слово верным???
      "Решение руководства "Спартака" уволить меня БЫЛО НЕ ВЕРНЫМ." - Вот так будет по-русски. (Мастер Yoda))))

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 27 июня 2019, 23:05

      Самое главное, Каррера показал как можно и нужно жить не оборачиваясь на конкурентов.Как можно очистить клуб от шелухи, но руководителям клуба нужны были деньги и только деньги.В результате все потеряли всё.
      И клуб потерял болельщиков, потерял всё те же деньги, а Федун уважение.

      3
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      Рейтинг: +349

      BRAZILES 27 июня 2019, 19:52

      жаль Кореру ----нужно было дать доиграть сезон

      6
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      Рейтинг: +1277

      Sky Spartak 27 июня 2019, 19:32

      До конца сезона как минимум должен был остаться..Не устроил результат,не продлевайте контракт... а так и ему не дали выправить... и тех ушлёпков убрали... Хотя Каррера начал молодых подтягивать в срочном порядке...которые получили опыт..

      8
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 27 июня 2019, 19:16

      " Я не чувствую себя обманутым " , а мы - многие болельщики Спартака обманутыми себя чувствуем - только что было все хорошо - стали чемпионами , взяли супер кубок , в коем веке оборона Спартака была признана сильнейшей в нашем чемпионате , а про линию атаки даже можно и не говорить , да порой бывали осечки , но у игроков глаза горели и самоотдача была полная и как результат сколько матчей было выиграно на последних минутах и главное была КОМАНДА . И что теперь - ... ??? ((( БЕЗНАДЕГА !!!

      10
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > VVM1964 27 июня 2019, 19:20

      Отрадно что Спартак избавился от интриганов - участников изгнания Карреры , вот только команда сейчас развалена и
      плывет " без рулевого " (((

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 июня 2019, 18:48

      а что в итоге - ни Карреры, ни Ромашки, ни ЛЧ

      10
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 27 июня 2019, 18:45

      Массимо был Босом, которого слили спартаковские шлюшки

      11
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 27 июня 2019, 18:24

      Уважаемый Массимо,с большим уважением и почтением отношусь к вам,но игры при вас не было с начала сезона,были в начале на везение выигранные матчи,а потом всё.Так,что отставка была на усмотрение руководства

      2
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > алдан2014 27 июня 2019, 18:39

      При увольнении Карреры у Спартака было 18 очков после 11 игр. Годом ранее было 14 очков после 11 игр. В итоге после увольнения Карреры Спартак стал 5-м, а годом ранее - 3-м.

      13
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > алдан2014 27 июня 2019, 20:55

      Зато сейчас играем как при Бескове ))))

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 июня 2019, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      обидно да из спартака нагнали а больше ни кому не нужен

      -5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 27 июня 2019, 18:06

      Отставка Массимо не поддается логике порядочного человека, а вот если учесть взбалмашность и дремучую некомпетентность владельца клуба положенную на благодатную почву местных интриганов то все объяснимо. Не в том месте и не с теми людьми Каррере довелось встретится. Спартак Карреру не предавал, т.к. люди его выжившие к команде не имеют никакого отношения, это временщики.

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