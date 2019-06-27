Каррера: «Решение руководства «Спартака» уволить меня не было верным»

Если уж копируете текст, то заголовок пишите по-русски.
Решение может быть верным или не верным. Так же решение может быть или не быть.
Решение не было верным - это на каком языке? Неужели решения не было? Тогда откуда взялось слово верным???
"Решение руководства "Спартака" уволить меня БЫЛО НЕ ВЕРНЫМ." - Вот так будет по-русски. (Мастер Yoda))))
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его увольнение было неверным шагом со стороны руководства московского клуба.
«Спартак» отправил итальянца в отставку 22 октября 2018 года. 12 ноября команду возглавил Олег Кононов, с которым красно-белые в итоге заняли пятое место в РПЛ.
– Чувствовали ли вы, что «Спартак» вас предал, или вы считаете, что решение руководства освободить вас от должности тренера было правильным?
– Я не чувствую себя обманутым. К сожалению, это футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но, если вы не достигнете результата в следующем году, руководство может вас уволить.
Тем не менее я считаю, что решение менеджмента «Спартака» не было верным, потому что у команды имелось достаточно времени, чтобы изменить курс и улучшить игру и позицию в турнирной таблице.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года.
- Под руководством специалиста московский клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны