Руни в матче МЛС забил победный гол со своей половины поля

«Ди Си Юнайтед» в матче МЛС встретился с «Орландо Сити». Игра завершилась минимальной победой хозяев (1:0).

Единственный гол на 10 минуте забил нападающий «Юнайтед» Уэйн Руни. Он ударил со своей половины поля. Видео доступно ниже.

В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет третьим.

Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).

из «Лос-Анджелеса»). Британец выступает в Вашингтоне с прошлого года.