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    Руни в матче МЛС забил победный гол со своей половины поля

    «Ди Си Юнайтед» в матче МЛС встретился с «Орландо Сити». Игра завершилась минимальной победой хозяев (1:0).

    Единственный гол на 10 минуте забил нападающий «Юнайтед» Уэйн Руни. Он ударил со своей половины поля. Видео доступно ниже.

    • В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет третьим.
    • Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).
    • Британец выступает в Вашингтоне с прошлого года.

    Источник: Твиттер МЛС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      Novik38 19 минут назад

      Старый конь борозды не испортит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7420

      Cules2013 19 минут назад

      если не ошибаюсь, то это уже не первый его такой гол в МЛС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      KPCCSPB 24 минуты назад

      Лучший, с Иброй там феерят).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4608

      батог 58 минут назад

      Талант не пропьешь !!! Красава !!!

      2
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      Рейтинг: +1683

      TOL47 1 час назад

      Молодца ! Стадион ликует шоу удалось.

      7
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