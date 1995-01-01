Руни в матче МЛС забил победный гол со своей половины поля

Старый конь борозды не испортит
«Ди Си Юнайтед» в матче МЛС встретился с «Орландо Сити». Игра завершилась минимальной победой хозяев (1:0).
Единственный гол на 10 минуте забил нападающий «Юнайтед» Уэйн Руни. Он ударил со своей половины поля. Видео доступно ниже.
- В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет третьим.
- Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).
- Британец выступает в Вашингтоне с прошлого года.
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— Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.