Комплекты форм «Спартака» на сезон опубликовали в твиттере. На обоих есть полоса на груди

В твиттере появились фото игровой формы «Спартака» на ближайший сезон. И на домашнем, и на гостевом комплекте есть полоса на груди.

Производителем формы является американский бренд. Домашний комплект выполнен преимущественно в красном цвете, гостевой – в белом. Фото доступно ниже.

«Спартак» сейчас выступает на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.

Первый соперник в РПЛ – «Сочи» (13 июля).

В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в таблице пятым.