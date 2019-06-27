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    Комплекты форм «Спартака» на сезон опубликовали в твиттере. На обоих есть полоса на груди

    В твиттере появились фото игровой формы «Спартака» на ближайший сезон. И на домашнем, и на гостевом комплекте есть полоса на груди.

    Производителем формы является американский бренд. Домашний комплект выполнен преимущественно в красном цвете, гостевой – в белом. Фото доступно ниже.

    • «Спартак» сейчас выступает на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.
    • Первый соперник в РПЛ – «Сочи» (13 июля).
    • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в таблице пятым.

    Источник: Твиттер Todo Sobre Camisetas

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    27.06.2019 06:48
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 27 июня 2019, 14:57

      пойдёт в свинарниках навоз убирать))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 27 июня 2019, 14:19

      Прямо классика классика. Даже выцвела уже.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 июня 2019, 12:57

      Полоса - это ладно. А вот что-то ромбика не видно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > prezent2017 27 июня 2019, 14:21

      Так Вы попробуйте курсором мышки нажать на изображение футболки - тут то Вам всё и откроется.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 27 июня 2019, 12:28

      А где эмблема?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 июня 2019, 12:27

      Жаль нет ромбика а так все в соответствии с традициями.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > zigbert 27 июня 2019, 14:22

      есть ромбик, надо открыть картинку, повыше он. сейчас главное спонсора покрупнее

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > portero 27 июня 2019, 20:01

      Спасибо за подсказку.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 июня 2019, 10:19

      Главное чтобы для Спартака эта белая полоса не превратилась в черную!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 27 июня 2019, 10:18

      Взлетная полоса есть у любой мечты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 июня 2019, 09:51

      В РПЛ появилась новая команда-Лукойл, вместо команды с ромбиком.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 июня 2019, 09:18

      Гостевой комплект отличный, видна одна полоса с Лукойлом. В общем,
      "и надела я белое платье в белый горошек".

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 27 июня 2019, 09:00

      Никакая полоса не поможет, если твой тренер Пиджак.

      2
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