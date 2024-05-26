«Зенит» показал яйца»: Быстров – о чемпионстве петербуржцев

Бывший зенитовец Владимир Быстров прокомментировал чемпионство команды.

«Зенит» оформил 6-й титул подряд.

Команда претендует на золотой дубль.

Для него нужно победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России (2 июня).

«Ну как может надоесть очередное чемпионство «Зенита»? Просто есть сильнейшая команда, а остальные не могут подобрать ребят, которые могут бороться против такой команды. Это их проблемы. Тем более, «Зенит» сам максимально обострил интригу, но даже несмотря на проблемы в игре, все равно завоевал титул. Вот в этом и отличие «Динамо» от «Зенита». Футболисты москвичей, если они так выходят на последний матч в борьбе за титул, никогда не станут чемпионами.

Яйца есть у всех, но не каждый их может показать, когда это действительно нужно. Яйца показал «Зенит» а эти бело-голубые [динамовцы] пускай летят в Москву и подумают, как можно было так все потерять», – сказал Быстров.