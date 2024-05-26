Журавель назвал главного претендента на титул РПЛ в следующем сезоне – это не «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель накануне побывал на матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо» (1:0) и поделился впечатлениями.

«Динамо» из-за поражения не стало чемпионами.

Москвичи не брали чемпионство с 1976 года.

6-й раз подряд титул достался «Зениту».

«Выезд «Динамо» из отеля на матч – это одна из самых эмоциональных сцен, что я видел в футболе. В одном ряду с болелами «Ливерпуля» на матче с «Барсой». Это, казалось, должно было стать невероятным импульсом – выйти и сделать чемпионский результат.

Но на поле «Динамо» решило, что автобус (как против «Зенита») – самый подходящий вариант для такой игры. Задумайтесь, по-настоящему золотой матч ведь был только у «Динамо» – все зависело от них. Играть чемпионский матч с позиции отбивающегося андердога – это предательство всего сезона.

После матча я поразился дзену болельщиков «Динамо». Они восприняли упущенное чемпионство как еще один органичный эпизод своей многолетней боли: ну, подождем еще.

А вот команда, мне кажется, не должна заряжаться этим дзен-ощущением. Марцел Личка исполнил Теда Лассо, приведя на прессуху весь свой штаб. Но чтобы это не стало просто популистским жестом, ему бы стоило повести себя как Юрген Клопп после проигранного финала ЛЧ-17/18. Тогда, помните, он сразу сказал команде: через год мы вернемся в финал и сыграем его лучше. Так и случилось.

Личка и игроки сейчас должны настраивать себя на чемпионство через год, а не через 48 лет. А что? «Краснодар» теряет игроков и вряд ли сможет держать планку. Для «Зенита», вот увидите, чемпионство станет маскировкой системного кризиса, и он точно продолжит дарить конкурентам шансы. Другие команды не умеют играть стабильно. А у «Динамо» есть ресурс для новых покупок и обретенный опыт чемпионской гонки. Так что в новом сезоне для меня они главные претенденты на золото», – написал Журавель.