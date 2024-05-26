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    • Галактионов: «Игроки «Локомотива» составляют костяк сборной России»

    Галактионов: «Игроки «Локомотива» составляют костяк сборной России»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги сезона.

    – Как оцените итоги сезона?

    – То, что мы проговорили руководством, у нас есть и локальные задачи, и стратегические. Мы приняли команду на 14‑м месте, клуб находился в сложном положении, пришлось многие вещи регулировать. У нас были яркие матчи в этом сезоне, были матчи, где обидно потеряли очки. Конечно, мы могли быть выше. Понятно, что это шаг вперед. Мы хотели оказаться в призерах. Но у нас молодая команда с российскими футболистами, которые составляют костяк национальной команды. Они растут здесь, прибавляют, матереют.

    Уверен, что команда будет прибавлять. И мы хотим двигаться вперед, новый сезон хотим провести еще успешнее.

    • «Локо» финишировал в РПЛ 4-м.
    • 7 июня сборная России сыграет с Беларусью.
    • Россияне могут проводить только товарищеские матчи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    sined1951
    1716743973
    Подводить итоги сезона должны не тренеры, а руководители клубов (президенты). Они должны информировать болельщиков о задачах, ставившихся перед клубами в начале сезона, и как эти задачи были выполнены. И обязательно о планах на предстоящий сезон.
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    alll-333
    1716744166
    Какая команда, такая и сборная
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    Янвapь 69
    1716744569
    опять клей нюхал ?
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