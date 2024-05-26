Галактионов: «Игроки «Локомотива» составляют костяк сборной России»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги сезона.
– Как оцените итоги сезона?
– То, что мы проговорили руководством, у нас есть и локальные задачи, и стратегические. Мы приняли команду на 14‑м месте, клуб находился в сложном положении, пришлось многие вещи регулировать. У нас были яркие матчи в этом сезоне, были матчи, где обидно потеряли очки. Конечно, мы могли быть выше. Понятно, что это шаг вперед. Мы хотели оказаться в призерах. Но у нас молодая команда с российскими футболистами, которые составляют костяк национальной команды. Они растут здесь, прибавляют, матереют.
Уверен, что команда будет прибавлять. И мы хотим двигаться вперед, новый сезон хотим провести еще успешнее.
- «Локо» финишировал в РПЛ 4-м.
- 7 июня сборная России сыграет с Беларусью.
- Россияне могут проводить только товарищеские матчи.