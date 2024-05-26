Бузова высмеяла Тарасова на премии РПЛ

Певица Ольга Бузова побывала на церемонии закрытия сезона РПЛ. Она вручала приз самому медийному игроку лиги – Наиру Тикнизяну.

Бузова в 2012-2016 годах была замужем за экс-игроком сборной России Дмитрием Тарасовым.

«Есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно просто жениться на Бузовой – самой популярной девушке в стране. При этом можно даже не уметь играть в футбол. Даже можно развестись. Закончить карьеру. И остаться медийным», – сказала Бузова.