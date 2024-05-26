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    Бузова высмеяла Тарасова на премии РПЛ

    Певица Ольга Бузова побывала на церемонии закрытия сезона РПЛ. Она вручала приз самому медийному игроку лиги – Наиру Тикнизяну.

    • Бузова в 2012-2016 годах была замужем за экс-игроком сборной России Дмитрием Тарасовым.

    «Есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно просто жениться на Бузовой – самой популярной девушке в стране. При этом можно даже не уметь играть в футбол. Даже можно развестись. Закончить карьеру. И остаться медийным», – сказала Бузова.

    • Сейчас Бузова не состоит в отношениях.
    • Тарасов курирует медийный клуб «Родина Медиа».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:58
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    Комментарии (4)
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    saf05
    1716750478
    Пи. да с ушами. Певица ха. Ха. Ха-дерьмо.
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    lipatov32
    1716750795
    Два говна!))))
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    Fialet
    1716750909
    Ну если Бузова певица, тогда Тикнизян балерина.
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    Pourquoi pas
    1716752132
    Можно стать медийной персоной даже если просто вылезать во все возможные и не возможные медиа и отгребать йэбуков...
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