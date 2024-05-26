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    • Булыкин видит только один минус в трансфере Сафонова в «ПСЖ»

    Булыкин видит только один минус в трансфере Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший игрок «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о готовящемся трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Это супертрансфер. «ПСЖ» – топ-клуб Европы, и поиграть там дорогого стоит. Такие предложения бывают раз в жизни, поэтому им надо воспользоваться и вырасти в футбольном плане, продолжив карьеру на совершенно другом уровне. Самое главное, чтобы Сафонов получил возможность себя проявить. Для любого футболиста или вратаря самое главное – играть.

    Многие считают, что не стоит переходить и сидеть под Джанлуиджи Доннаруммой? Я на стороне того, что нужно в любом случае уезжать. У него там будет много плюсов, а единственный минус – много не поиграет. Но, когда тебя зовут в «ПСЖ» или в «Реал», ты должен ехать туда, ждать момента и доказывать. Думаю, когда-то у Сафонова будут моменты, поэтому ехать нужно обязательно», – сказал Булыкин.

    • Контракт будет на 5 лет.
    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».
    • «ПСЖ» оформил в минувшем сезоне золотой дубль.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (3)
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    Клим Чугункип
    1716749494
    Булыкин прав.
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    Fialet
    1716751054
    В таком трансфере один минус - скорее всего это чьи то выдумки.
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    Бригадный
    1716752127
    В этом трансфере есть только минус. Плюсов нет.
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