Булыкин видит только один минус в трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Бывший игрок «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о готовящемся трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это супертрансфер. «ПСЖ» – топ-клуб Европы, и поиграть там дорогого стоит. Такие предложения бывают раз в жизни, поэтому им надо воспользоваться и вырасти в футбольном плане, продолжив карьеру на совершенно другом уровне. Самое главное, чтобы Сафонов получил возможность себя проявить. Для любого футболиста или вратаря самое главное – играть.

Многие считают, что не стоит переходить и сидеть под Джанлуиджи Доннаруммой? Я на стороне того, что нужно в любом случае уезжать. У него там будет много плюсов, а единственный минус – много не поиграет. Но, когда тебя зовут в «ПСЖ» или в «Реал», ты должен ехать туда, ждать момента и доказывать. Думаю, когда-то у Сафонова будут моменты, поэтому ехать нужно обязательно», – сказал Булыкин.