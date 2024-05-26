Аленичев призвал российских футболистов уезжать в Европу

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал российских футболистов не бояться трансферов в Европу.

«Четыре года в «Порту» изменили меня. Я повзрослел, увидел новую страну, поиграл с прекрасными партнерами. Рад, что воспользовался возможностью. Прекрасные четыре года.

Когда российские футболисты говорят, что не хотят играть в Европе, мне непонятно. Надо ехать. Возьмите интервью у Головина, Миранчука, Захаряна. Уверен, что все трое скажут: «Слава богу, что мы уехали из российского чемпионата». Хотя наверняка были сомнения при отъезде. Но уехали, молодцы. И дай бог, чтобы они играли в Европе долго.

Хотелось бы, чтобы российские футболисты это поняли. Я про тех, кто заслуживают играть в Европе, а не по серую массу. Если есть возможность, надо уезжать туда, рисковать. Не надо бояться. Я прошел это и говорю, основываясь на опыте. Я сам рисковал, уезжая в «Рому». Я понимал состав: одни чемпионы мира, Европы и игроки сборной Италии. Поехал – и имею сейчас то, что имею.

Я призываю футболистов следовать примерам Миранчука, Головина, Захаряна. Уезжайте, если есть предложения. Потеряете в деньгах, но потом приобретете больше, если будете профессионально относиться к футболу. Футбол не обманет, в этом нет сомнений.

Да, в «Барселону», «Реал» или «Баварию» никто из наших сейчас не попадет. Но можно уехать в середняк и там проявить себя. Почему нет? Что здесь зазорного? Скауты и агенты сидят на всех играх. Проведи несколько хороших матчей, тебя заметят топ-клубы.

Для меня загадка, почему Федя Смолов вернулся в Россию. За «Сельту» он забил «Реалу» и «Барселоне». Почему там не остался? Мог бы еще пофеерить», – сказал Аленичев.

Аленичев играл в Европе за следующие клубы: