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    Аленичев призвал российских футболистов уезжать в Европу

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал российских футболистов не бояться трансферов в Европу.

    «Четыре года в «Порту» изменили меня. Я повзрослел, увидел новую страну, поиграл с прекрасными партнерами. Рад, что воспользовался возможностью. Прекрасные четыре года.

    Когда российские футболисты говорят, что не хотят играть в Европе, мне непонятно. Надо ехать. Возьмите интервью у Головина, Миранчука, Захаряна. Уверен, что все трое скажут: «Слава богу, что мы уехали из российского чемпионата». Хотя наверняка были сомнения при отъезде. Но уехали, молодцы. И дай бог, чтобы они играли в Европе долго.

    Хотелось бы, чтобы российские футболисты это поняли. Я про тех, кто заслуживают играть в Европе, а не по серую массу. Если есть возможность, надо уезжать туда, рисковать. Не надо бояться. Я прошел это и говорю, основываясь на опыте. Я сам рисковал, уезжая в «Рому». Я понимал состав: одни чемпионы мира, Европы и игроки сборной Италии. Поехал – и имею сейчас то, что имею.

    Я призываю футболистов следовать примерам Миранчука, Головина, Захаряна. Уезжайте, если есть предложения. Потеряете в деньгах, но потом приобретете больше, если будете профессионально относиться к футболу. Футбол не обманет, в этом нет сомнений.

    Да, в «Барселону», «Реал» или «Баварию» никто из наших сейчас не попадет. Но можно уехать в середняк и там проявить себя. Почему нет? Что здесь зазорного? Скауты и агенты сидят на всех играх. Проведи несколько хороших матчей, тебя заметят топ-клубы.

    Для меня загадка, почему Федя Смолов вернулся в Россию. За «Сельту» он забил «Реалу» и «Барселоне». Почему там не остался? Мог бы еще пофеерить», – сказал Аленичев.

    Аленичев играл в Европе за следующие клубы:

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии (9)
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    Fialet
    1716740797
    Оленичеф иноагент.
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    Spartak_forv@
    1716740946
    Призвал…интересно Аленичева за эти слова так же будут линчевать,как Карпина?!
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    СпорЦмен
    1716741346
    Правильно уезжайте, делайте другие чемпионаты сильнее, а мы будем в жопа. Конченный человек, этот Аленичев!
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    Алексей З
    1716741384
    Агитатор. Ваше поколение уезжало тупо за деньгами, а нынешнее и тут живут припеваючи. Пожить в Европе это одно , а если рассматривать как работу , то тут очень даже неплохо.
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    Клим Чугункип
    1716742664
    Аленичев,Березуцкий, Карпин не боятся высказать свое мнение в текущей ситуации.Красавы.
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    k611
    1716742714
    Во первых по большей части наши игроки в Европе не востребованы; во вторых они в России хорошо получают. Зачем им ехать в Европу за меньшие деньги, где ещё впахивать заставят, а не ходить пешком по полю.
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    sined1951
    1716742857
    Ну уедут все более-менее играющие, а мы что смотреть будем. Аленичев, ****, об этом этом подумал. Задолбали уже бывшие футболеры своими призывами куда-то ехать, сейчас в России тоже хорошие деньги платят. Из- за таких как Аленичев у нас меньше народа стало ходить на футбол.
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