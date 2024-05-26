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    • Мостовой объяснил, почему Тюкавина нельзя считать лучшим игроком сезона РПЛ

    Мостовой объяснил, почему Тюкавина нельзя считать лучшим игроком сезона РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласен, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин – лучший в сезоне РПЛ.

    «Многие называют Тюкавина лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой.

    Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так», – сказал Мостовой.

    • Тюкавин с 15 голами – 3-й бомбардир сезона.
    • Он помог «Динамо» заполучить бронзу.
    • Сообщалось об интересе к Тюкавину «Атлетико».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1716746919
    Лучший Угальда за 15 лямов) шучу конечно)
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    paracetamol
    1716746930
    А еще он умеет тюк-тюк, и мимо!
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    somn
    1716746964
    Наконец-то адекватная характеристика "лучшего игрока" сезона.
    Ответить
    ...уефан
    1716747306
    ...ну, сказав А, скажи тогда и Б. Кто???...
    Ответить
    Бригадный
    1716752050
    Лучшим, пожалуй, был Глушенков из бригады проводниц.
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