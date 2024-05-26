Мостовой объяснил, почему Тюкавина нельзя считать лучшим игроком сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласен, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин – лучший в сезоне РПЛ.

«Многие называют Тюкавина лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой.

Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так», – сказал Мостовой.