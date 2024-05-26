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    • Мостовой – о том, как назначают тренеров: «Протаскивают тех, кто на задних лапах ходит, а тех, кто говорит правду, не ценят»

    Мостовой – о том, как назначают тренеров: «Протаскивают тех, кто на задних лапах ходит, а тех, кто говорит правду, не ценят»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о скором приходе в «Спартак» главного тренера Деяна Станковича.

    – У вас есть надежда на Станковича?

    – Я рассчитываю на футбольного человека, Станкович – как раз такой. Все остальное будет зависеть от футболистов. Они же выходят на поле, а не тренерский штаб.

    Вы видели, как Марцел Личка из «Динамо» давал пресс‑конференцию в Краснодаре? Он привел с собой весь персонал – человек 30. Это столько в Краснодар прилетело, а сколько еще в Москве осталось?

    Прошли те времена, когда тренер тебя будил, еду готовил и форму стирал. Сейчас у каждого по десять помощников, а еще 20 сидят где‑нибудь на трибунах.

    Вот взяли бы меня в «Спартак», я бы тоже помогал в каком‑нибудь качестве. Но у нас к своим относятся по‑другому. Есть один‑два человека, которые могут на задних лапах ходить, их везде протаскивают. А тех, кто говорит правду, не особо ценят.

    • Мостовой получает тренерскую лицензию.
    • «Спартак» финишировал в сезоне РПЛ 5-м.
    • Новый сезон стартует 20 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Клим Чугункип
    1716737732
    Слова неудачника типа тренера.Все вокруг плохие, один только он д"Артаньян.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716738385
    В секте ежегодно начинают за здравие, а заканчивают за упокой! Гыгыгы
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