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    УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы в еврокубках

    УЕФА не собирается разводить российские и грузинские клубы при жеребьевке еврокубков, несмотря на вспыхнувшие в Грузии антироссийские настроения.

    22 июня перед матчами 19-го тура чемпионата Грузии футболисты кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Рустави» вышли на поле в футболках с лозунгами, направленными против РФ.

    «Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут вновь сыграть матч друг против друга. Изменение этого решения не планируется», – говорится в заявлении УЕФА.

    В сезоне-2019/20 в Лиге чемпионов Россию представят «Зенит», «Локомотив» (оба – с группового этапа) и «Краснодар» (третий квалификационный раунд). В Лиге Европы сыграют ЦСКА (групповой этап), «Спартак» (третий квалификационный раунд) и тульский «Арсенал» (второй квалификационный раунд.

    От Грузии в ЛЧ будет участвовать «Сабуртало» (первый квалификационный раунд). В ЛЕ выступят «Торпедо» (Кутаиси), «Динамо» (Тбилиси) и «Чихура» (все три – с первого квалификационного раунда).

    Источник: ТАСС

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