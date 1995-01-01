Кубок «Париматч» Премьер. «Краснодар» минимально победил ЦСКА

«Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил белорусский защитник Александр Мартынович.

Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур

Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мартынович, 45+1.

«Краснодар»: Сафонов, Скопинцев (Гогличидзе, 55), Бородин (Грицаенко, 44), Мартынович, Стоцкий (Петров, 63), Намли (Черников, 63), Камболов, Уткин (Голубев, 46), Вандерсон, Ари (Халназаров, 46), Сулейманов (Григорян, 63).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Аванесян, 65), Васин (Шарлия, 46), Магнуссон, Тикнизян, Марадишвили, Ефремов, Обляков (Янов, 65), Бийол (Кучаев, 65), Нисимура (Востриков, 75), Чалов (Н’Диайе, 65).