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    Кубок «Париматч» Премьер. «Краснодар» минимально победил ЦСКА

    «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил белорусский защитник Александр Мартынович.

    Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур

    Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мартынович, 45+1.

    «Краснодар»: Сафонов, Скопинцев (Гогличидзе, 55), Бородин (Грицаенко, 44), Мартынович, Стоцкий (Петров, 63), Намли (Черников, 63), Камболов, Уткин (Голубев, 46), Вандерсон, Ари (Халназаров, 46), Сулейманов (Григорян, 63).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Аванесян, 65), Васин (Шарлия, 46), Магнуссон, Тикнизян, Марадишвили, Ефремов, Обляков (Янов, 65), Бийол (Кучаев, 65), Нисимура (Востриков, 75), Чалов (Н’Диайе, 65).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2850

      владимир миронов 16 минут назад

      Обычный разминочный матч, ни к чему не обязывает. Игроки ЦСКА немного лучше выглядели, я так думаю.

      0
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      Рейтинг: +14534

      DVOK68 19 минут назад

      Ну нормальное явление.Конявые которые вчера радовались поражению Спартака-теперь обтекают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1689

      InterMilLano1908 32 минуты назад

      ЦСКА уж совсем молодняком играл,краснодар почти основой поэтому и не удивлён.ждем рпл,а так спариак выиграл этот кубок, а толку то с него

      -1
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      Рейтинг: +446

      Серёга Краснодарский 36 минут назад

      а что за чушь?несут на матче после игры. болелам ЦСКА терпения

      3
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    • ...
      Рейтинг: -23

      Вальдемар IV 40 минут назад

      это без вильены еще

      1
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      Рейтинг: -4134

      morgan59 40 минут назад

      Фактически игра ничем не отличалась от обычного товарняка. 10 замен. Если вышедшие в старте боролись до конца, то новички вышедшие в середине второго тайма выдохлись через 15 минут. Что то слабовато. Даже нет никакой радости от трёх очков. Лучше бы играли на два часа позже.

      1
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      Рейтинг: +446

      Серёга Краснодарский 45 минут назад

      что вчера что сегодня на поле никого из егоровской банды и приятно смотреть.

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      Рейтинг: +613

      Аден 47 минут назад

      Ожидаемо.

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