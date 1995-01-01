AFP: Платини освобожден из-под стражи во Франции

Экс-президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции.
Платини задержали 18 июня под предлогом продолжающегося расследования того, как на самом деле Катар получил права на проведение ЧМ-2022.
Французского чиновника обвиняют в коррупции. Бывшего футболиста сборной Франции задержали в офисе по борьбе с коррупцией в пригороде Парижа в Нантере для дачи свидетельских показаний.
- Платини выбрали в качестве президента УЕФА в 2007 году.
- Он занимал пост главы организации до 2015 года.
- 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет.
- В мае 2016 года срок сократили до четырех лет.