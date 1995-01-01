AFP: Платини освобожден из-под стражи во Франции

Экс-президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции.

Платини задержали 18 июня под предлогом продолжающегося расследования того, как на самом деле Катар получил права на проведение ЧМ-2022.

Французского чиновника обвиняют в коррупции. Бывшего футболиста сборной Франции задержали в офисе по борьбе с коррупцией в пригороде Парижа в Нантере для дачи свидетельских показаний.