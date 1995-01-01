Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    AFP: Платини освобожден из-под стражи во Франции

    Экс-президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции.

    Платини задержали 18 июня под предлогом продолжающегося расследования того, как на самом деле Катар получил права на проведение ЧМ-2022.

    Французского чиновника обвиняют в коррупции. Бывшего футболиста сборной Франции задержали в офисе по борьбе с коррупцией в пригороде Парижа в Нантере для дачи свидетельских показаний.

    • Платини выбрали в качестве президента УЕФА в 2007 году.
    • Он занимал пост главы организации до 2015 года.
    • 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет.
    • В мае 2016 года срок сократили до четырех лет.

    Источник: AFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru