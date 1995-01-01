Главные новости дня. Игуаин намерен остаться в «Ювентусе», «Челси» заплатит за Лэмпарда 4 миллиона

Клубы РПЛ единогласно выступили против реформирования еврокубков.

Агент Влашича – о будущем игрока: «Мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всe, что я могу сейчас сказать».

Еременко продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года.

«Вест Хэм» купил игрока сборной Испании Форнальса за 28 миллионов.

«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет.

Игуаин намерен остаться в «Ювентусе». Игрок хочет завершить карьеру в туринском клубе.

BBC: «Челси» заплатит за Лэмпарда 4 миллиона.

«Зенит» назначил нового тренера по физподготовке. Раньше он работал в «Ливерпуле», «Реале» и «Локомотиве».

Важные моменты ЧМ-2018, которые мы могли забыть