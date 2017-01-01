Еременко продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Это хорошо. А вот кто там слева от него? Наверно вратарь. Таким пузом сразу половину ворот закроет!
«Ростов» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Еременко.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года, предыдущее истекало в 2021 году.
- 32-летний Еременко перешел из «Спартака» в «Ростов» в январе этого года.
- В составе донской команды хавбек забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.
- По данным СМИ, интерес к финну проявляли «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо».