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    Еременко продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

    «Ростов» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Еременко.

    Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года, предыдущее истекало в 2021 году.

    • 32-летний Еременко перешел из «Спартака» в «Ростов» в январе этого года.
    • В составе донской команды хавбек забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.
    • По данным СМИ, интерес к финну проявляли «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо».

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4940

      prezent2017 11 минут назад

      Это хорошо. А вот кто там слева от него? Наверно вратарь. Таким пузом сразу половину ворот закроет!

      0
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      Рейтинг: +2709

      vgarakh 28 минут назад

      От добра, добра не ищут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1204

      Виталий Орехов 34 минуты назад

      Хорошая новость! Роман, не подведи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      ДяДь ПашА 40 минут назад

      Сильный игрок,поможет Ростову

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      Boeung777 48 минут назад

      От этого соглашения выиграли и Ростов и Еременко.

      2
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      Рейтинг: +373

      Ч.В.Г. 52 минуты назад

      Думал, что он уйдет в Локо, и тут такая Отличная новость! Пожалуй это главный трансфер для нас в это лето.

      2
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      Рейтинг: +585

      klim2m 1 час назад

      Вот и чудненьку для молодежи само то пусть смотрят и учатся ))))

      1
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      Рейтинг: +6764

      Serjoga 1 час назад

      Хорошая новость!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Spinorr 1 час назад

      Поздравляю Ростов с хорошим приобретением. Футбольный интеллектуал, технарь и боец с хорошей физикой.

      3
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      Рейтинг: +9717

      Garrincha58 1 час назад

      а зачем так на долго с учётом, что ему уже 32,5 года

      0
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      Рейтинг: +6764

      Serjoga > Garrincha58 1 час назад

      Чтобы продать хорошо, когда появятся ХОРОШИЕ предложения! А они зимой появятся!

      0
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      Рейтинг: +1360

      Snek > Serjoga 38 минут назад

      Вряд ли кто-то купит такого возрастного, да ещё и дорого. 1-2 млн. евро - потолок, сколько за него дадут, думаю он своей игрой Ростову больше прибыли принесёт.

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