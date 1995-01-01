Игуаин намерен остаться в «Ювентусе». Игрок хочет завершить карьеру в туринском клубе

Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, высказался о будущем футболиста.

«Мы сейчас в Буэнос-Айресе. Гонсало с семьей в отпуске. Хочу прояснить, что пока мы ни с кем не обсуждали его будущее. У моего брата действующий контракт с «Ювентусом» и он уважает его. Поэтому Гонсало останется в команде еще на два года. Он хорошо играл в составе «Ювентуса», а переход в другой итальянский клуб больше невозможен. Думаю, следующий сезон может стать хорошим для Гонсало. Он полон сил и желания и хочет завершить карьеру в «Ювентусе», – сказал агент.