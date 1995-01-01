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    Игуаин намерен остаться в «Ювентусе». Игрок хочет завершить карьеру в туринском клубе

    Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, высказался о будущем футболиста.

    «Мы сейчас в Буэнос-Айресе. Гонсало с семьей в отпуске. Хочу прояснить, что пока мы ни с кем не обсуждали его будущее. У моего брата действующий контракт с «Ювентусом» и он уважает его. Поэтому Гонсало останется в команде еще на два года. Он хорошо играл в составе «Ювентуса», а переход в другой итальянский клуб больше невозможен. Думаю, следующий сезон может стать хорошим для Гонсало. Он полон сил и желания и хочет завершить карьеру в «Ювентусе», – сказал агент.

    • В минувшем сезоне 31-летний Игуаин выступал на правах аренды за «Милан» и «Челси».
    • В 2016 году «Ювентус» купил аргентинца за 90 миллионов евро.
    • В составе туринской команды форвард забил 55 голов в 105 матчах.

    Источник: Football Italia

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