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    Агент Влашича – о будущем игрока: «Мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всe, что я могу сейчас сказать»

    Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, высказался по поводу возможного перехода игрока в ЦСКА на постоянной основе.

    «На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать», – сказал Мартич.

    • Ранее появилась информация, что ЦСКА может объявить о выкупе прав на Влашича после 30 июня.
    • Трансфер футболиста принадлежит «Эвертону».
    • Сезон-2018/19 хавбек провел в ЦСКА на правах аренды. В его активе 31 матч, восемь голов и семь результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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