Агент Влашича – о будущем игрока: «Мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всe, что я могу сейчас сказать»

Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, высказался по поводу возможного перехода игрока в ЦСКА на постоянной основе.

«На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать», – сказал Мартич.