Агент Влашича – о будущем игрока: «Мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всe, что я могу сейчас сказать»

Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, высказался по поводу возможного перехода игрока в ЦСКА на постоянной основе.
«На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать», – сказал Мартич.
- Ранее появилась информация, что ЦСКА может объявить о выкупе прав на Влашича после 30 июня.
- Трансфер футболиста принадлежит «Эвертону».
- Сезон-2018/19 хавбек провел в ЦСКА на правах аренды. В его активе 31 матч, восемь голов и семь результативных передач.