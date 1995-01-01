ЦСКА после 30 июня может объявить о выкупе прав на Влашича

По сведениям источника, ЦСКА близок к соглашению с «Эвертоном» о выкупе прав на полузащитника Николу Влашича. Хорват прошедший сезон провел в Москве на правах аренды.

О полноценном трансфере футболиста могут объявить после 30 июня, когда закончится Евро-2019 для игроков не старше 21 года (Влашич выступает на этом соревновании в составе сборной Хорватии). Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Бешикташ».