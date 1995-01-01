ЦСКА после 30 июня может объявить о выкупе прав на Влашича

Очередной "трансфер" что бы фаны коней не шумели из за отсутствия трансферов )))
По сведениям источника, ЦСКА близок к соглашению с «Эвертоном» о выкупе прав на полузащитника Николу Влашича. Хорват прошедший сезон провел в Москве на правах аренды.
О полноценном трансфере футболиста могут объявить после 30 июня, когда закончится Евро-2019 для игроков не старше 21 года (Влашич выступает на этом соревновании в составе сборной Хорватии). Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Бешикташ».
- В прошедшем сезоне у Влашича 31 матч, 8 забитых мячей и 7 результативных передач.
- Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.
- Рыночная стоимость Влашича – 18 миллионов евро.