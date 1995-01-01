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    ЦСКА после 30 июня может объявить о выкупе прав на Влашича

    По сведениям источника, ЦСКА близок к соглашению с «Эвертоном» о выкупе прав на полузащитника Николу Влашича. Хорват прошедший сезон провел в Москве на правах аренды.

    О полноценном трансфере футболиста могут объявить после 30 июня, когда закончится Евро-2019 для игроков не старше 21 года (Влашич выступает на этом соревновании в составе сборной Хорватии). Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Бешикташ».

    • В прошедшем сезоне у Влашича 31 матч, 8 забитых мячей и 7 результативных передач.
    • Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость Влашича – 18 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6168

      ufos73 20 минут назад

      Очередной "трансфер" что бы фаны коней не шумели из за отсутствия трансферов )))

      0
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      Рейтинг: +255

      diemens74 36 минут назад

      Было бы шикарно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4014

      Агасфер 39 минут назад

      Хорошо бы,но верится с трудом.

      0
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      Рейтинг: +8792

      vladimir-7 59 минут назад

      Что это за скрытый источник? Подождем официального сообщения.

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      Рейтинг: +6285

      Skull_Boy 1 час назад

      Да не нужен он, по весне чуть ли не худший игрок

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      Рейтинг: +4794

      Сильвербой 1 час назад

      Даже представить боюсь, что Гинер должен сделать руководству Эвертона, чтобы Влашич, при его стоимости, перешел в ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +255

      diemens74 > Сильвербой 37 минут назад

      Если вспомнить что предложил Слуцкий владельцам Витесса, то у Гинера есть больше возможностей для предложения Эвертону.

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