Takvim: Влашич согласен на переход в «Бешикташ»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», согласен на трансфер в «Бешикташ».

В ближайшее время состоится встреча представителей «Эвертона» и турецкого клуба.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что российскому клубу удалось продвинуться в переговорах по Влашичу. «Эвертон» планировал получить за хорватского полузащитника 13,5 миллиона евро.