Takvim: Влашич согласен на переход в «Бешикташ»

Сомневаюсь, едва ли Влашич согласился на переезд в Бешикташ.
Подождем, что скажет Эвертон или ПФК ЦСКА.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», согласен на трансфер в «Бешикташ».
В ближайшее время состоится встреча представителей «Эвертона» и турецкого клуба.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что российскому клубу удалось продвинуться в переговорах по Влашичу. «Эвертон» планировал получить за хорватского полузащитника 13,5 миллиона евро.
- В прошедшем сезоне у Влашича 31 матч, 8 забитых мячей и 7 результативных передач.
- Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.