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    Takvim: Влашич согласен на переход в «Бешикташ»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», согласен на трансфер в «Бешикташ».

    В ближайшее время состоится встреча представителей «Эвертона» и турецкого клуба.

    Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что российскому клубу удалось продвинуться в переговорах по Влашичу. «Эвертон» планировал получить за хорватского полузащитника 13,5 миллиона евро.

    • В прошедшем сезоне у Влашича 31 матч, 8 забитых мячей и 7 результативных передач.
    • Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Takvim

    Takvim – турецкая ежедневная газета. Основана в 1994 году в Стамбуле.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8763

      vladimir-7 1 час назад

      Сомневаюсь, едва ли Влашич согласился на переезд в Бешикташ.
      Подождем, что скажет Эвертон или ПФК ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +1180

      ItalianFootball > vladimir-7 1 час назад

      ЛЕ, что там, что тут. Только там арпиори и денег побольше дадут.

      0
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      Рейтинг: +6245

      Skull_Boy 1 час назад

      Да не нужен он ЦСКА после перерыва резко сдал и пусть валит в Турцию, а через сезон осядет в клубе из середины таблицы где-нибудь в Германии, например Майнц или Фрайбург

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