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    Бабаев: «Есть предпосылки, что договоримся с «Эвертоном» по Влашичу. С Дзагоевым близки к компромиссу»

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможных трансферах.

    – Бекао сказал, что не знает насчет своего будущего...

    – Мы продвинулись в этом вопросе, но пока не удалось договориться окончательно, но я очень надеюсь, что мы сохраним его в команде.

    Влашич? Такая же ситуация. Прогресс есть. Есть предпосылки, что мы договоримся с «Эвертоном».

    Дзагоев? Очень близки к компромиссному варианту. Про Марио [Фернандеса] сам читаю с интересом новости, но подтверждений этим новостям нет.

    Источник: Rusfootball.info

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