Бабаев: «Есть предпосылки, что договоримся с «Эвертоном» по Влашичу. С Дзагоевым близки к компромиссу»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможных трансферах.
– Бекао сказал, что не знает насчет своего будущего...
– Мы продвинулись в этом вопросе, но пока не удалось договориться окончательно, но я очень надеюсь, что мы сохраним его в команде.
Влашич? Такая же ситуация. Прогресс есть. Есть предпосылки, что мы договоримся с «Эвертоном».
Дзагоев? Очень близки к компромиссному варианту. Про Марио [Фернандеса] сам читаю с интересом новости, но подтверждений этим новостям нет.
- Контракты защитника Родриго Бекао и хавбека Алана Дзагоева истекают в июне.
- Полузащитник Никола Влашич арендован у английского клуба до конца сезона.
- Сообщалось об интересе к защитнику Марио Фернандесу со стороны «Атлетико» и «Зенита».