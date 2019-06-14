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    «Вест Хэм» купил игрока сборной Испании Форнальса за 28 миллионов

    «Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника «Вильярреала» Пабло Форнальса.

    Покупка 23-летнего испанца, по данным Transfermarkt, обошлась лондонскому клубу в 28 миллионов евро.

    Футболист заключил с «Вест Хэмом» контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

    • Форнальс выступал за «Вильярреал» с 2017 года.
    • Хавбек забил девять голов и сделал 19 ассистов в 96 матчах.
    • За сборную Испании игрок дебютировал 29 мая 2016 года. В его активе две игры в составе национальной команды.

    Источник: Официальный твиттер «Вест Хэма»

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    14.06.2019 15:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июня 2019, 16:15

      хорошая презентация, а то любят сейчас какую-то галиматью выдумать)
      28 млн, не кисло, лет 10 назад, он бы стоил просто 8, без двойки)

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