«Вест Хэм» купил игрока сборной Испании Форнальса за 28 миллионов

хорошая презентация, а то любят сейчас какую-то галиматью выдумать)
28 млн, не кисло, лет 10 назад, он бы стоил просто 8, без двойки)
«Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника «Вильярреала» Пабло Форнальса.
Покупка 23-летнего испанца, по данным Transfermarkt, обошлась лондонскому клубу в 28 миллионов евро.
Футболист заключил с «Вест Хэмом» контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
- Форнальс выступал за «Вильярреал» с 2017 года.
- Хавбек забил девять голов и сделал 19 ассистов в 96 матчах.
- За сборную Испании игрок дебютировал 29 мая 2016 года. В его активе две игры в составе национальной команды.
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— West Ham United (@WestHamUtd) 14 июня 2019 г.