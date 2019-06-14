«Вест Хэм» купил игрока сборной Испании Форнальса за 28 миллионов

«Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника «Вильярреала» Пабло Форнальса.

Покупка 23-летнего испанца, по данным Transfermarkt, обошлась лондонскому клубу в 28 миллионов евро.

Футболист заключил с «Вест Хэмом» контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Форнальс выступал за «Вильярреал» с 2017 года.

Хавбек забил девять голов и сделал 19 ассистов в 96 матчах.

За сборную Испании игрок дебютировал 29 мая 2016 года. В его активе две игры в составе национальной команды.