Главные новости дня. Дзюба обогнал Аршавина и Карпина, Буффон может перейти в «Парму»

The Guardian: Сарри на следующей неделе подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом».

Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал».

Goal: 41-летний Буффон может пополнить «Парму», где начинал карьеру.

Бэйл сообщил «Реалу», что отказывается уходить из клуба.

Сетьен – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Шахтера».

A Bola: Моуринью в июле может возглавить сборную Бразилии.

ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Футбольной федерации Афганистана за сексуальные домогательства к игрокам.

Дзюба забил четыре гола Сан-Марино. Он обошел Аршавина и Карпина в рейтинге бомбардиров сборной.

Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира