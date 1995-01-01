Главные новости дня. Дзюба обогнал Аршавина и Карпина, Буффон может перейти в «Парму»

The Guardian: Сарри на следующей неделе подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом».
Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал».
Goal: 41-летний Буффон может пополнить «Парму», где начинал карьеру.
Бэйл сообщил «Реалу», что отказывается уходить из клуба.
Сетьен – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Шахтера».
A Bola: Моуринью в июле может возглавить сборную Бразилии.
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Футбольной федерации Афганистана за сексуальные домогательства к игрокам.
Дзюба забил четыре гола Сан-Марино. Он обошел Аршавина и Карпина в рейтинге бомбардиров сборной.
Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира