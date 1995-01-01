Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Главные новости дня. Дзюба обогнал Аршавина и Карпина, Буффон может перейти в «Парму»

    The Guardian: Сарри на следующей неделе подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом».

    Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал».

    Goal: 41-летний Буффон может пополнить «Парму», где начинал карьеру.

    Бэйл сообщил «Реалу», что отказывается уходить из клуба.

    Сетьен – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Шахтера».

    A Bola: Моуринью в июле может возглавить сборную Бразилии.

    ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Футбольной федерации Афганистана за сексуальные домогательства к игрокам.

    Дзюба забил четыре гола Сан-Марино. Он обошел Аршавина и Карпина в рейтинге бомбардиров сборной.

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru