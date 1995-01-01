Дзюба забил четыре гола Сан-Марино. Он обошел Аршавина и Карпина в рейтинге бомбардиров сборной

Россия принимает Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020 (7:0, второй тайм). Форвард Артем Дзюба забил четыре гола в этой встрече:

31-я минута (с пенальти) 74-я 76-я (не реализовал пенальти, но забил после добивания) 88-я

Теперь у нападающего 20 голов за сборную. Он провел 35 матчей за команду.

Дзюба обошел Андрея Аршавина и Валерия Карпина в списке бомбардиров сборной (у обоих по 17 голов) и вышел на четвертое место в рейтинге. Лидер списка – Александр Кержаков (30 голов в 91 матче). На втором месте Владимир Бесчастных (26 мячей в 71 игре), на третьем – Роман Павлюченко (21 гол в 51 матче).

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию встречи России с Сан-Марино.

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