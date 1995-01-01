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    Дзюба забил четыре гола Сан-Марино. Он обошел Аршавина и Карпина в рейтинге бомбардиров сборной

    Россия принимает Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020 (7:0, второй тайм). Форвард Артем Дзюба забил четыре гола в этой встрече:

    1. 31-я минута (с пенальти)
    2. 74-я
    3. 76-я (не реализовал пенальти, но забил после добивания)
    4. 88-я

    Теперь у нападающего 20 голов за сборную. Он провел 35 матчей за команду.

    Дзюба обошел Андрея Аршавина и Валерия Карпина в списке бомбардиров сборной (у обоих по 17 голов) и вышел на четвертое место в рейтинге. Лидер списка – Александр Кержаков (30 голов в 91 матче). На втором месте Владимир Бесчастных (26 мячей в 71 игре), на третьем – Роман Павлюченко (21 гол в 51 матче).

    «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию встречи России с Сан-Марино.

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: «100 бомбардиров»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3123

      порт 17 минут назад

      Ну всё, Валера этого тебе не простит.

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      Рейтинг: +423

      Киркинитидец 27 минут назад

      уф слава богу... отскачили!

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      Рейтинг: +6319

      KLIM777 34 минуты назад

      Печально, что в 30 лет всего 35 матчей за сборную.

      1
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      Рейтинг: +957

      Александр52 37 минут назад

      Дзюба молодец. Он наш символ и надежда. Он просто крутой мужик.

      0
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      Рейтинг: +45

      BallWer 40 минут назад

      Дзюба молодец! Что бы на него не говорили у него и в сборной и в клубе статистка очень хорошая. Почему его невзлюбили так?

      0
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      Рейтинг: +907

      lek! 45 минут назад

      Честно говоря матч не порадовал , в штрафной терялись нет единого целого каждый хотел забить и жадничал . Черчесов не тренер , можно было и другим дать по играть . Жаль , но при первом же серьёзном клубе , покажут свой уровень .

      6
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      Рейтинг: +628

      латунный сепаратист > lek! 40 минут назад

      лысый не тренер

      2
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      Рейтинг: +1366

      Леха из Твери 56 минут назад

      И ведь лысый черт специально его в старт выпустил, чтоб свои убогие показатели мог Тсюба нарастить. Конечно, кому же еще кроме как Лихтенштейну и Сан-Марино он забьет 3-4 гола...А мог и Чалова выпустить.

      3
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      Рейтинг: +30395

      MaxRnD 1 час назад

      Ага, гроза паралимпийцев ....

      6
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      Рейтинг: +118

      GSmall 1 час назад

      Они видимо поэтому с Чертаного играли.Готовились к великому матчу,с великим Сан Марино.Лучшей сборной всех времен.Которая кстати возлавляет рейтинг уефа)

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      Рейтинг: +485

      Юрэс > GSmall 49 минут назад

      Ну вот НА......Я ты сразу ПОД.......ШЬ ??????
      А кому ещё забить он может...

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      Рейтинг: +628

      латунный сепаратист 1 час назад

      герой россии .дзюбиньё .надо референдум проводить выбрать его в президенты а лысаго в премьер министры .ура товарищи .8июня обьявить выходным днём в честь деревяного

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