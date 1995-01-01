Сетьен – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Шахтера»

Бывший тренер «Бетиса» Энрике Сетьен вскоре может возглавить «Шахтер». Украинцы видят в испанце приоритетного кандидата, сообщает журналист Бруну Андраде.
Сетьен покинул севильский клуб по окончании минувшего сезона. «Бетис» занял в Примере десятое место, выступал в Лиге Европы.
- 60-летний Сетьен в тренерской карьере трофеев не имеет.
- «Шахтер» – действующий чемпион Украины, сыграет в Лиге чемпионов.
- Паулу Фонсека, ране работавший в Донецке, близок к назначению в «Рому».
Источник: Твиттер Бруну Андраде
Бруну Андраде - португальский журналист Goal. Аудитория в твиттере - 20,7 тысячи подписчиков.