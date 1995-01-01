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    Сетьен – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Шахтера»

    Бывший тренер «Бетиса» Энрике Сетьен вскоре может возглавить «Шахтер». Украинцы видят в испанце приоритетного кандидата, сообщает журналист Бруну Андраде.

    Сетьен покинул севильский клуб по окончании минувшего сезона. «Бетис» занял в Примере десятое место, выступал в Лиге Европы.

    • 60-летний Сетьен в тренерской карьере трофеев не имеет.
    • «Шахтер» – действующий чемпион Украины, сыграет в Лиге чемпионов.
    • Паулу Фонсека, ране работавший в Донецке, близок к назначению в «Рому».

    Источник: Твиттер Бруну Андраде

    Бруну Андраде - португальский журналист Goal. Аудитория в твиттере - 20,7 тысячи подписчиков.

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