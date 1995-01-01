ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Футбольной федерации Афганистана за сексуальные домогательства к игрокам

Больше всего в этом сообщении удивляет,что после ухода "шурави" там ещё есть футбол,или,как минимум,его федерация. А то,что насилуют,так это местный колорит:Женщины-спортсменки и их повелители. Американская школа!
В прошлом году стало известно, что футболистки женской сборной Афганистана подвергались сексуальным домогательствам со стороны руководства федерации. ФИФА провела расследование и вынесла решение.
Комитет по этике признал виновным экс-главу Футбольной федерации Афганистана Керрамудина Карима в сексуальных домогательствах. Функционера пожизненно отстранили от футбола, а также выписали штраф в миллион швейцарских франков.
- В Афганистане побывала глава департамента женского футбола Азиатской конфедерации футбола.
- Ею были установлены факты изнасилований футболисток.
- Футбольная федерация Афганистана состоит в ФИФА с 1948 года.