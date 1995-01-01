ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Футбольной федерации Афганистана за сексуальные домогательства к игрокам

В прошлом году стало известно, что футболистки женской сборной Афганистана подвергались сексуальным домогательствам со стороны руководства федерации. ФИФА провела расследование и вынесла решение.

Комитет по этике признал виновным экс-главу Футбольной федерации Афганистана Керрамудина Карима в сексуальных домогательствах. Функционера пожизненно отстранили от футбола, а также выписали штраф в миллион швейцарских франков.