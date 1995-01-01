Goal: 41-летний Буффон может пополнить «Парму», где начинал карьеру

Уже бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает варианты для продолжения карьеры. По информации Goal, одним из них является «Парма», где футболист начинал карьеру.

Также в голкипере заинтересована «Барселона», однако она не гарантирует итальянцу стабильное место в основе. Игроку 41 год.