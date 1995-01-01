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    Goal: 41-летний Буффон может пополнить «Парму», где начинал карьеру

    Уже бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает варианты для продолжения карьеры. По информации Goal, одним из них является «Парма», где футболист начинал карьеру.

    Также в голкипере заинтересована «Барселона», однако она не гарантирует итальянцу стабильное место в основе. Игроку 41 год.

    • Буффон – воспитанник «Пармы» и выступал за нее с 1995 по 2001 год.
    • Вратарь – чемпион мира.
    • В прошлом сезоне Буффон провел 25 матчей за «ПСЖ», пропустил 25 голов.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +109

      GSmall 4 минуты назад

      Это было бы правильно.И уважение получил бы от всех.На этот раз точно)

      0
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      Рейтинг: +6301

      KLIM777 12 минут назад

      отличная идея

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