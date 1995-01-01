Goal: 41-летний Буффон может пополнить «Парму», где начинал карьеру

Это было бы правильно.И уважение получил бы от всех.На этот раз точно)
Уже бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает варианты для продолжения карьеры. По информации Goal, одним из них является «Парма», где футболист начинал карьеру.
Также в голкипере заинтересована «Барселона», однако она не гарантирует итальянцу стабильное место в основе. Игроку 41 год.
- Буффон – воспитанник «Пармы» и выступал за нее с 1995 по 2001 год.
- Вратарь – чемпион мира.
- В прошлом сезоне Буффон провел 25 матчей за «ПСЖ», пропустил 25 голов.