Мутко: «18 клубов нужны, когда созреет для этого экономическая ситуация. Сейчас ее нет»

Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал реформу о расширении РПЛ до 18 клубов.

«Приняли решение о 18 клубах, а можно было принять решение и о расширении до 20 клубов. Я всегда, работая теперь уже в правительстве, говорю, что надо баланс держать. Можно написать требование, что ледовая арена должна быть вместимостью 12 тысяч, но этот бюджет надо достать из кармана и построить. Можно требовать. Ну, попадут две команды. Вот сейчас я был в Воронеже, и что, «Факел» откуда будет брать деньги? Из бюджета?

Можно принимать, но это ведь бюджет страны. Надо двигаться в сторону самоокупаемости, надо идти по этому пути. Сейчас у нас в стратегии развития футбола было прописано про 18 команд, но я всегда говорил, что это нужно делать тогда, когда созреет для этого экономическое положение.

Вы хотите опять вернуть «Анжи» в РПЛ, который без экономики, или что вы хотите? К юбилеям раньше количество команд еще увеличивали. Надо спокойно к этому относиться. Вот у «Балтики» есть современный стадион в Калининграде, но экономики у клуба нет. Никакой, ну ноль.

Вот в Ростове клуб играет в Премьер-лиге, но тоже с экономикой проблема огромная. То есть надо искать экономические стимулы. Мы говорим, а надо делать. Мы тотализатор завели, три копейки начали получать – это труд. Этот труд был сделан. Нужно заниматься. Нас критиковали за телевизионные права, но первый контракт мы сделали. Деньги маленькие, но начали получать.

Конечно, для такой страны как Россия 18 клубов – это оптимально. Можно даже 20 клубов в РПЛ, было бы здорово. Но мы не Испания, мы северная страна, мы столкнемся с проблематикой расширения календаря игр на ноябрь-декабрь. Я знаю, что молится Прядкин на погоду, так что это тема всестороннего изучения. Он ждет, что будет пять градусов в ноябре, а бывает минус 15. 18 клубов нужны, когда созреет для этого экономическая ситуация. Нет сейчас экономических предпосылок», – заявил Мутко.