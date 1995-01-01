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    Мутко: «18 клубов нужны, когда созреет для этого экономическая ситуация. Сейчас ее нет»

    Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал реформу о расширении РПЛ до 18 клубов.

    «Приняли решение о 18 клубах, а можно было принять решение и о расширении до 20 клубов. Я всегда, работая теперь уже в правительстве, говорю, что надо баланс держать. Можно написать требование, что ледовая арена должна быть вместимостью 12 тысяч, но этот бюджет надо достать из кармана и построить. Можно требовать. Ну, попадут две команды. Вот сейчас я был в Воронеже, и что, «Факел» откуда будет брать деньги? Из бюджета?

    Можно принимать, но это ведь бюджет страны. Надо двигаться в сторону самоокупаемости, надо идти по этому пути. Сейчас у нас в стратегии развития футбола было прописано про 18 команд, но я всегда говорил, что это нужно делать тогда, когда созреет для этого экономическое положение.

    Вы хотите опять вернуть «Анжи» в РПЛ, который без экономики, или что вы хотите? К юбилеям раньше количество команд еще увеличивали. Надо спокойно к этому относиться. Вот у «Балтики» есть современный стадион в Калининграде, но экономики у клуба нет. Никакой, ну ноль.

    Вот в Ростове клуб играет в Премьер-лиге, но тоже с экономикой проблема огромная. То есть надо искать экономические стимулы. Мы говорим, а надо делать. Мы тотализатор завели, три копейки начали получать – это труд. Этот труд был сделан. Нужно заниматься. Нас критиковали за телевизионные права, но первый контракт мы сделали. Деньги маленькие, но начали получать.

    Конечно, для такой страны как Россия 18 клубов – это оптимально. Можно даже 20 клубов в РПЛ, было бы здорово. Но мы не Испания, мы северная страна, мы столкнемся с проблематикой расширения календаря игр на ноябрь-декабрь. Я знаю, что молится Прядкин на погоду, так что это тема всестороннего изучения. Он ждет, что будет пять градусов в ноябре, а бывает минус 15. 18 клубов нужны, когда созреет для этого экономическая ситуация. Нет сейчас экономических предпосылок», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2704

      vgarakh 4 минуты назад

      С вашей бригадой экономическая ситуация в стране, а тем более в футболе не улучшится, а быстрее всего ухудшится.

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      Рейтинг: +6139

      ufos73 23 минуты назад

      Говорят одно, ща у бомжей презик то же говорит, что нехер плодить "бомжей" в РПЛ, а голосуют как стадо баранов! Слизняки позорные!

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      Рейтинг: +2738

      momwig_ 32 минуты назад

      Да пох и нах там всем на экономику. ГВК©

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      Рейтинг: +536

      Genz 51 минуту назад

      Какое ещё экономическое положение, о чём ещё чёрт говорит ? С мутко прядкин не поделится? Енисей и Томь в шоколаде, можете хоть сейчас их пускать в лигу

      0
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      Рейтинг: +101

      Sterh 56 минут назад

      Конечно - бред. Нахрен эти 16 команд. Можно спокойно 12 оставить.

      2
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      Рейтинг: +3122

      nik55 1 час назад

      мудко какой ты работник??????

      0
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      Рейтинг: +1541

      neveldomha 1 час назад

      Если судить по экономике и убрать бюджетное финансирование, то в нашем чемпионате 4 команды должно остаться. Но все-каки Мутко в чем то прав, но может стоит на гос. уровне продумать эффективность финансирования и спонсорства ФК, а не ждать нефти по цене 100 руб. за баррель, а там будь что будет. 16 команд для 150 миллионного государства смех и убожество.

      1
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      Рейтинг: +3720

      Спартач80 1 час назад

      Вау,Мудко стал говорить адекватные вещи?!....

      2
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      Рейтинг: +536

      Genz 2 часа назад

      Берите Енисей с бюджетом и пожалуйста расширьте до большой писд..ы

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      Рейтинг: +6285

      KLIM777 2 часа назад

      Я все понимаю, но как привести клубы в Воронеже или в Махачкале к самоокупаемости? Как???? Эта болтовня уже годами идет. Да каким спонсорам нужна команда, на которую приходит 2 тысячи человек, чтобы семечки поесть. То есть частный бизнес улетать в минус? Бюджетные деньги тоже улетать будут. Получается как ни крути все плохо. Остается играть договорняки и на ставках.

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      Рейтинг: +81

      Yuriysss > KLIM777 1 час назад

      Ты кроме своего зенита хрен чего знаешь, если Воронеж играл в РПЛ стадион был бы полон!!!

      1
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      Рейтинг: +6285

      KLIM777 > Yuriysss 1 час назад

      я знаю какая посещаемость в рпл у регионов, а воронеж нахер не всрался, каждый год черти что там.

      полон это сколько?

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      Рейтинг: +1049

      general.lizyukov > Yuriysss 48 минут назад

      А чего вы на игры ФНЛ не забиваете стадион под завязку? Вы там за родную комнату болеете или глорите за топов?
      Посмотрите на США, Канаду, Лат.Америку, Европу - трибуны полные, люди хотят смотреть на игру своих, поддерживают. А вам без трофеев никак нельзя?

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      Рейтинг: +1465

      Чермындыр > Yuriysss 15 минут назад

      Смешно))) В Воронеже полный стадион собирался только на сборную. Раз в 10 лет. На Факеле будет такое же УГ, как и на Уфе, Томи, и прочих лифтерах нашего футбола, ибо людям в Воронеже есть на что потратить свои деньги кроме как на инвалидов, пинающих мяч от ворот до ворот.

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      Рейтинг: +1465

      Чермындыр > KLIM777 8 минут назад

      Чтобы придти к самоокупаемости, нужно чтобы клубы были частные, чтобы ими управляли такие люди, как Галицкий и Гинер, которые вкладывают свои собственные заработанные бабки, чтобы зарплаты игроков ограничивались, чтобы выплаты агентам были под жесточайшим контролем. Пока клуб на дотациях - это просто ширма для распила бюджета, не более.

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