Главные новости дня. РПЛ расширят до 18 команд, Неймар пропустит Кубок Америки

Неймар не сыграет на Кубке Америки-2019 из-за травмы голеностопа.

Sky Sports: Чалов находится в сфере интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи».

Бабаев подтвердил, что РПЛ согласилась на расширение до 18 команд.

«Реал» попросил защитника «Лиона» Менди пройти повторный медосмотр из-за проблем с бедром.

«Чемпионат»: «Зенит» нацелился на форварда «Спартака» Прошлякова.

Marca: «ПСЖ» купит Наваса на замену Буффону.

15 клубов РПЛ проголосовали за введение VAR. Против выступил только «Урал».

«Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.

«Мутко против»: Бердыев пытается получить от «Ростова» 38 миллионов рублей.

Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл