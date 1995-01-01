Главные новости дня. РПЛ расширят до 18 команд, Неймар пропустит Кубок Америки

Неймар не сыграет на Кубке Америки-2019 из-за травмы голеностопа.
Sky Sports: Чалов находится в сфере интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи».
Бабаев подтвердил, что РПЛ согласилась на расширение до 18 команд.
«Реал» попросил защитника «Лиона» Менди пройти повторный медосмотр из-за проблем с бедром.
«Чемпионат»: «Зенит» нацелился на форварда «Спартака» Прошлякова.
Marca: «ПСЖ» купит Наваса на замену Буффону.
15 клубов РПЛ проголосовали за введение VAR. Против выступил только «Урал».
«Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
«Мутко против»: Бердыев пытается получить от «Ростова» 38 миллионов рублей.
Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл