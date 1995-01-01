Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Главные новости дня. РПЛ расширят до 18 команд, Неймар пропустит Кубок Америки

    Неймар не сыграет на Кубке Америки-2019 из-за травмы голеностопа.

    Sky Sports: Чалов находится в сфере интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи».

    Бабаев подтвердил, что РПЛ согласилась на расширение до 18 команд.

    «Реал» попросил защитника «Лиона» Менди пройти повторный медосмотр из-за проблем с бедром.

    «Чемпионат»: «Зенит» нацелился на форварда «Спартака» Прошлякова.

    Marca: «ПСЖ» купит Наваса на замену Буффону.

    15 клубов РПЛ проголосовали за введение VAR. Против выступил только «Урал».

    «Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.

    «Мутко против»: Бердыев пытается получить от «Ростова» 38 миллионов рублей.

    Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru