«Реал» попросил защитника «Лиона» Менди пройти повторный медосмотр из-за проблем с бедром

Переход защитника «Лиона» Ферлана Менди в «Реал» пока откладывается.

По информации Marca, мадридцы хотели объявить о подписании 23-летнего футболиста в среду, но сделку пришлось приостановить из-за небольших разногласий с «Лионом» и предстоящим медицинским обследованием француза.

Испанский клуб хочет проверить, что бедро, которое доставляло проблемы Менди в прошлом сезоне, находится в идеальном состоянии. Игрок уже прошел медосмотр, но «Реал» попросил его провести повторное более глубокое обследование. На данный момент оно пока не состоялось.

В сезоне-2018/19 Менди провел за «Лион» 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет три мяча и три голевые передачи.

L’Equipe: Менди проходит медобследование для «Реала»