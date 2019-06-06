«Реал» попросил защитника «Лиона» Менди пройти повторный медосмотр из-за проблем с бедром

Ребята, не нужен он вам да еще и за такие деньги ) Продайте Начо и возьмите еще одного молодого качественного центрального защитника. Например Деликта... Этим и силу свою покажеле и новый трансверный рекорд поставите и купите парня на 15 лет вперед) Рамос хороший пример. в свое время 27мил. тоже цена была космос
Переход защитника «Лиона» Ферлана Менди в «Реал» пока откладывается.
По информации Marca, мадридцы хотели объявить о подписании 23-летнего футболиста в среду, но сделку пришлось приостановить из-за небольших разногласий с «Лионом» и предстоящим медицинским обследованием француза.
Испанский клуб хочет проверить, что бедро, которое доставляло проблемы Менди в прошлом сезоне, находится в идеальном состоянии. Игрок уже прошел медосмотр, но «Реал» попросил его провести повторное более глубокое обследование. На данный момент оно пока не состоялось.
В сезоне-2018/19 Менди провел за «Лион» 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет три мяча и три голевые передачи.
L’Equipe: Менди проходит медобследование для «Реала»