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    «Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

    «Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.

    В последних двух сезонах 42-летний россиянин возглавлял молодежную команду казанцев.

    • Шаронов выступал за «Рубин» с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014 год.
    • Вчера, 5 июня, должность главного тренера клуба покинул Курбан Бердыев.
    • Сезон-2018/19 казанцы завершили на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3909

      Агасфер 50 минут назад

      ...вычёркиваем из списка...Недаром "Рубин" первый поддержал Гинера в его очередном бредовом предложении.Первым был "новый формат" "осень -зим...пардон,-весна!"

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