...вычёркиваем из списка...Недаром "Рубин" первый поддержал Гинера в его очередном бредовом предложении.Первым был "новый формат" "осень -зим...пардон,-весна!"
«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
В последних двух сезонах 42-летний россиянин возглавлял молодежную команду казанцев.
- Шаронов выступал за «Рубин» с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014 год.
- Вчера, 5 июня, должность главного тренера клуба покинул Курбан Бердыев.
- Сезон-2018/19 казанцы завершили на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 6 июня 2019 г.